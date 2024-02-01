«Пришел и бросил оружие»: боец РФ вывел сдавшегося в плен украинского боевика

Оператор БПЛА вывел через минное поле сложившего оружие боевика ВСУ
Фото: Гердо Владимир / ТАСС
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В России к своим пленникам лучше относятся, чем на Украине.
Оператор БПЛА российской армии вывел через минное поле боевика ВСУ, который решил сложить оружие и сдаться в плен. Об этом рассказал командир группы 150-й гвардейской дивизии дивизии Южной группировки войск с позывном «Старший» в беседе с РИА Новости.
«Бывает, сами сдаются в плен, сами идут. Недавно был случай: птичкой (БПЛА — ред.) одного выводили, под нашу птичку он шел, бросил оружие, вывели его, взяли в плен», — сказал он.
При этом оператор вел боевика так, чтобы он не наступил на мины. По мнению «Старшего», отношение к военнопленным в ВСУ хуже, чем у ВС РФ. Украинские боевики в том числе не проявили жалости к своим соотечественникам, летащим на боту Ил-76, сбитого в Белгородской области.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как загрядотряды ВСУ расстреливают своих сослуживцев, которые хотят сдаться в плен.
Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
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