«Популистская паранойя»: сторонники Трампа считают Тейлор Свифт агентом ЦРУ

Может ли знаменитая певица помешать кандидату от республиканцев выиграть в президентской гонке?

Сторонники политической деятельности кандидата в президенты США Дональда Трампа считают, что американская поп-певица Тейлор Свифт является агентом ЦРУ. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Популистская паранойя правых Трампа принимает еще более странный оборот», — пишут авторы статьи.

Отмечается, что Тейлор Свифт еще с 2020 года выступает против президентства Трампа, а ее популярность якобы позволяет манипулировать общественным сознанием. Причем помогают ей это делать, в том числе отношения с игроком футбольного клуба «Канзас-Сити Чифс» Трэвисом Келси. По заданию ЦРУ, считают «трамписты», Свифт намерена снизить поддержку Трампа, из-за чего тот рискует проиграть в президентской гонке.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. О желании вновь оказаться в кресле главы государства заявили и действующий американский лидер Джо Байден, и бывший — Трамп. Тем временем в Евросоюзе уже начинают переживать, что последний кандидат после возможного избрания развалит НАТО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Джо Байден задумал воспользоваться популярностью Тейлор Свифт, которая может поддержать его предвыборную кампанию.