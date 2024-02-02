В Госдуме отреагировали на поставку формы для ВСУ из Китая

Сегодня таможенники задержали восемь контейнеров с одеждой для украинских боевиков.

В Госдуме отреагировали на поставки формы для Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Китая. По словам депутата Алексея Чепы, это делали коммерческие китайские структуры, передает «Лента.ру».

«Это делали не официальные структуры в Китае, а какие-то коммерческие организации. Очень хорошо, что наша таможенная служба это отследила», — сказал депутат.

Чепа отметил, что это мог быть не единичный случай тайной поставки, и вероятно, китайские компании могут поставлять что-то еще. Он допустил, что это могут быть запчасти для беспилотников.

«Может, коммерческие службы поставляют и что-то еще. Надо смотреть», — добавил Чепа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на железнодорожном пункте пропуска «Забайкальск» задержали восемь контейнеров с военной формой ВСУ в грузовом поезде, следовавшем транзитным рейсом через Китай в Польшу. Баулы были запакованы заводским способом, спрессованы и помещены в вакуумной упаковке.