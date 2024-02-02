В Госдуме отреагировали на поставку формы для ВСУ из Китая

Депутат Чепа заявил, что поставки формы ВСУ из Китая не испортят отношения с РФ
Фото: www.globallookpress.com
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Сегодня таможенники задержали восемь контейнеров с одеждой для украинских боевиков.
В Госдуме отреагировали на поставки формы для Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Китая. По словам депутата Алексея Чепы, это делали коммерческие китайские структуры, передает «Лента.ру».
«Это делали не официальные структуры в Китае, а какие-то коммерческие организации. Очень хорошо, что наша таможенная служба это отследила», — сказал депутат.
Чепа отметил, что это мог быть не единичный случай тайной поставки, и вероятно, китайские компании могут поставлять что-то еще. Он допустил, что это могут быть запчасти для беспилотников.
«Может, коммерческие службы поставляют и что-то еще. Надо смотреть», — добавил Чепа.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на железнодорожном пункте пропуска «Забайкальск» задержали восемь контейнеров с военной формой ВСУ в грузовом поезде, следовавшем транзитным рейсом через Китай в Польшу. Баулы были запакованы заводским способом, спрессованы и помещены в вакуумной упаковке.
- 2 февр
- Бастрыкин поручил возбудить дело после слов врача о бойцах спецоперации
- 2 февр
- Путин выступил на форуме «Все для победы» в Туле. Главное
- 2 февр
- «Мне больно говорить»: Путин о действиях неонацистов в Харьковской области
- 2 февр
- ВС РФ ликвидировали бронетехнику ВСУ в районе Старомайорского
- 2 февр
- Путин заявил о сложной ситуации на одном из участков спецоперации
- 2 февр
- Путин раскрыл основу основ успеха России
- 2 февр
- Грохот канонады: артиллеристы бригады «Кальмиус» ударили по позициям ВСУ
- 2 февр
- Российские войска уничтожили четыре склада ВСУ на донецком направлении
- 2 февр
- «Больше сил и оружия»: Залужный выступил за новую мобилизацию на Украине
- 2 февр
- Житель Курской области получил контузию в результате обстрела ВСУ
Читайте также
74%
0.56 97.40
0.29
Нашли ошибку?