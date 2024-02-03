«Им по барабану»: пленные боевики раскрыли страшную правду о ВСУ
РИА Новости: ВСУ массово призывают негодных к службе
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Что происходит в украинской армии на самом деле?
В ВСУ массово призывают в армию людей, не годных к службе ни по состоянию здоровья, ни по возрасту. Об этом сообщает РИА Новости.
«Попался в такое время, что давали (военные билеты — Прим. ред.) всем: и комиссованным, и непригодным, и ограниченно годным. Что типа всем выдавали военники… Медосмотр я прошел сразу. По всем показателям я здоров, я сказал, что у меня есть пластина в руке — и сейчас она тоже стоит. Им было это по барабану», — сообщил один из пленных ВСУ Назар Вашкевич.
Еще один пленный Виктор Ткаченко отметил, что его мобилизовали с пятого раза, несмотря на множество болезней. По информации пленных, забирают в ВСУ даже людей, которым за 50 лет.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что генерал ВСУ раскрыл всю правду об отношении Запада к Владимиру Зеленскому.
- 3 февр
- Доказанный факт: почему Ил-76 сбили именно из Patriot
- 3 февр
- Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
- 3 февр
- «Они ошалевшие»: генерал ВСУ раскрыл всю правду об отношении Запада к Зеленскому
- 3 февр
- «Будет казнь»: на Украине предрекли Залужному жуткую судьбу
- 3 февр
- «Особенно сложно»: Зеленский сообщил о новом разговоре с Залужным
- 3 февр
- Британия предложила отправить на Украину экспедиционный корпус НАТО
- 3 февр
- Украинский беспилотник сбили на подлете к Воронежу
- 3 февр
- «Выстрелили себе в ногу»: Захарова объяснила суть иска Украины против России
- 2 февр
- Рубикон пройден: Украина передала в Белый дом решение по Залужному
- 2 февр
- На Украине пришли в ярость из-за репортажа ZDF из Мариуполя
Читайте также
68%
0.43 98.64
1.24
Нашли ошибку?