«Им по барабану»: пленные боевики раскрыли страшную правду о ВСУ

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 225 0

РИА Новости: ВСУ массово призывают негодных к службе

«Им по барабану»: пленные боевики раскрыли страшную правду о ВСУ

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Тема:
Спецоперация

Что происходит в украинской армии на самом деле?

В ВСУ массово призывают в армию людей, не годных к службе ни по состоянию здоровья, ни по возрасту. Об этом сообщает РИА Новости.

«Попался в такое время, что давали (военные билеты — Прим. ред.) всем: и комиссованным, и непригодным, и ограниченно годным. Что типа всем выдавали военники… Медосмотр я прошел сразу. По всем показателям я здоров, я сказал, что у меня есть пластина в руке — и сейчас она тоже стоит. Им было это по барабану», — сообщил один из пленных ВСУ Назар Вашкевич.

Еще один пленный Виктор Ткаченко отметил, что его мобилизовали с пятого раза, несмотря на множество болезней. По информации пленных, забирают в ВСУ даже людей, которым за 50 лет.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что генерал ВСУ раскрыл всю правду об отношении Запада к Владимиру Зеленскому.

Тема:
Спецоперация
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