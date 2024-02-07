«Калашников» скорректирует конструкцию АК-12 по итогам применения в зоне СВО

При этом специалисты отметили, что автомат показал себя эффективно в боевых условиях.
Фото: © РИА Новости / Павел Львов
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Группа руководителей, конструкторов и специалистов концерна «Калашников» побывали в зоне спецоперации на Украине и передали военным комплекты с запчастями и принадлежностями для АК-12 и СВД, а также продукты питания. По итогам поездки решено внести изменения в конструкцию автомата. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Получив отклики от бойцов мотострелковых бригад и специалистов ремонтно-восстановительных батальонов, мы решили провести корректировку состава ЗИП», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что проверка АК-12 в боевых условиях показала надежность автомата. Однако при внесении изменений получится улучшить обслуживание и восстановление индивидуального автоматического стрелкового оружия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что снайперскую винтовку Чукавина оснастили новым оптическим прицелом, произведенным в России и прошедшим государственные испытания. Также улучшили дизайн прицельной сетки.
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