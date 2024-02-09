Запаниковали: в Белом доме после интервью Путина призвали американцев «не верить его словам»

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 358 0

В Белом доме после интервью Путина призвали американцев «не верить его словам»

Запаниковали: в Белом доме после интервью Путина призвали американцев «не верить его словам»

Фото: Reuters / Jonathan Ernst

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

Очевидно, что журналист Такер Карлсон совершил на Западе прорыв информационной блокады.

Белый дом призвал американцев не верить ничему, что говорит президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на недавнем брифинге, передает Daily Mail.

Читайте также

«Прорыв информационной блокады Запада»: почему США так боятся интервью Карлсона с Путиным

«Любой, кто смотрит это интервью, должен обязательно помнить, что вы слушаете Владимира Путина. Не стоит принимать за чистую монету все, что он говорит», — отметил Кирби.

Он также добавил, что народ США якобы прекрасно осознает, кто на самом деле виноват в конфликте. По его словам, «на Капитолийском холме продолжается сильная двухпартийная поддержка поддержки Украины». Однако на деле же финансовой поддержки нет уже с прошлого года.

Такер Карлсон, в свою очередь, придерживается иного мнения. Он заявил, что большинство американцев не в курсе, что именно происходит в России и на Украине, поэтому назвал своим журналистским долгом взять интервью у российского лидера. Такер подчеркнул, что его сограждане имеют полное право знать правду о конфликте, «в который вовлечены».

Путин: Запад начал осознавать невозможность стратегического поражения России

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал виновных в госперевороте на Украине в 2014 году. По словам президента России, все осуществила вооруженная оппозиция при поддержке ЦРУ.

Тема:
Спецоперация
9 февр
«Мы бы пальцем не пошевелили»: Путин заявил, что цель России — прекратить войну
9 февр
Путин: мир изменится вне зависимости от итога событий на Украине
9 февр
«Денацификация»: Путин ответил на вопрос Карлсона о достижении целей спецоперации
9 февр
Путин: РФ намерена добиваться решения украинского конфликта путем переговоров
9 февр
Живущий во Владимире брат нового главкома ВСУ Сырского не общается с ним
8 февр
«Серьезная угроза для Зеленского»: почему Залужного сняли с поста главкома ВСУ
8 февр
«Проводник интересов»: что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском
8 февр
Опубликованы кадры возвращения 100 российских бойцов из плена
8 февр
Над Белгородской областью сбиты 12 снарядов украинских РЗСО «Ураган» и «Ольха»
8 февр
На Украине расформировали спецполк Нацполиции из-за отказа идти на фронт
-15° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
91.26
0.11 98.35
0.26
Поворотный момент: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля

Последние новости

5:00
Поворотный момент: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля
4:29
«Мы бы пальцем не пошевелили»: Путин заявил, что цель России — прекратить войну
4:11
Александр Збруев стал кавалером ордена Александра Невского
4:02
«Удар по могуществу»: Путин рассказал про самую большую ошибку США с долларом
4:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 февраля
3:51
Путин рассказал Карлсону, как украинцы просили объединиться с Русским царством

Сейчас читают

Центробанк: Чаще всего жертвами кибермошенников становятся женщины 25–44 лет
Острые зубы и лекарства: врач назвал пять причин появления рака во рту
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса