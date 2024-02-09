Бойца СВО обокрали на 400 тысяч рублей, пока он лежал в госпитале после ампутации

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 33 0

Деньги пропали с карты военнослужащего.

Бойца СВО обокрали на 400 тысяч рублей, пока он лежал в госпитале после ампутации

Фото: © РИА Новости /Пресс-служба Минобороны РФ

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Тема:
Спецоперация

Участника специальной военной операции (СВО) обокрали, когда он лежал в коридоре госпиталя, где ему была проведена операция по ампутации. Пропала его банковская карта, с которой впоследствии сняли 350 тысяч рублей и украли еще 50 тысяч рублей.

По данным источника 5-tv.ru, неизвестный в ночное время суток из корыстных побуждений похитил банковскую карту российского бойца. Каким именно способом он получил доступ к карте и ее содержимому — пока не установлено.

Ущерб, причиненный участнику СВО, был оценен как крупный.

Позже следствию удалось установить предполагаемого злоумышленника — им оказался ранее судимый по статье о разбое (нападение в целях хищения чужого имущества, в том числе с применением насилия опасного для жизни или здоровья — Прим. ред.). Его допросили и взяли под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал, что министр обороны Украины Рустем Умеров признался в фактах огромных хищений в ведомстве.

Тема:
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