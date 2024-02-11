Законопроект о помощи Украине и Израилю прошел голосование в Сенате США

В Сенате США поддержали в ходе процедурного голосования законопроект о помощи Украине и Израилю. Об этом свидетельствует трансляция телеканала C-Span.

Документ, как отмечается, собрал необходимые две трети голосов. Однако из этой версии проекта американские политики исключили пункты о предоставлении средств на защиту границ Штатов на юге.

Ранее 5-tv.ru писал, что речь американского сенатора Майка Ли против помощи Украине продлилась почти четыре часа. Представитель республиканской партии от штата Юта без перерыва выступал против новых вложений в адрес Незалежной.

Он также подчеркнул, что жители Штатов разочарованы в идее военной помощи ВСУ, чья популярность стремительно падает. Сенатор указал на коррупцию, процветающую в Киеве, и отсутствие стратегии урегулирования конфликта.

При этом Дональд Трамп призвал США не помогать другим странам бесплатно. По его мнению, деньги могут одалживаться на определенных условиях, на неограниченный срок и даже без процентов, однако государство обязано выплатить всю сумму, когда Штаты того потребуют.