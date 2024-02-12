Еще один иск подали к Ивлеевой после «голой» вечеринки в московском клубе

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 49 0

Еще один иск подали к Ивлеевой после голой вечеринки в московском клубе

Еще один иск подали к Ивлеевой после «голой» вечеринки в московском клубе

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Тема:
Вечеринка Ивлеевой

Кто на этот раз требует от блогера компенсации?

К блогеру Анастасии Ивлеевой подали еще один иск на миллиард рублей после скандальной вечеринки в клубе «Мутабор» в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Лефортовский суд столицы.

Истец требует взыскать компенсацию с Ивлеевой в один миллиард рублей и направить их в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

До этого уже было зарегистрировано три иска к Ивлеевой. Те, кто обращался в суд, также требовали выплатить компенсацию в размере миллиарда рублей.

«Голая» вечеринка Ивлеевой стала чуть ли не самым скандальным событием 2023 года. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита, Джиган с Оксаной Самойловой, Дима Билан и даже Ольга Орлова. Они были одеты согласно дресс-коду «almost naked» — минимум одежды. Сама Ивлеева нарядилась в черный пеньюар и туфли на высокой платформе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гости «голой вечеринки» Ивлеевой постепенно возвращаются на сцену.

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