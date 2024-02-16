«Не понимаю»: разбитая Бузова вышла на связь после родов Костенко
Бузова заявила о тяжелом состоянии после родов у жены Тарасова
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Жена экс-возлюбленного певицы — Дмитрия Тарасова — стала мамой в четвертый раз. Увы, у самой дивы до сих пор нет малышей.
Футболист Дмитрий Тарасов — экс-супруг певицы Ольги Бузовой — в очередной раз стал папой. Нынешняя супруга — Анастасия Костенко — родила любимому четвертого малыша. На свет появился мальчик. Фанаты очень ждали, как же отреагирует Бузова на такое событие — ведь у нее самой нет еще ни одного наследника, а отношения бывшего она комментирует постоянно. Наконец, артистка вышла на связь.
Анастасия Костина и Дмитрий Тарасов.
Как пишет 7Дней.ru, утром после рождения сына Тарасова Ольга Бузова была совершенно растерянной и выглядела «не очень». Впрочем, она и сама это подтвердила.
«Вроде спала семь часов, но состояние вообще… Утром, когда я слышу будильник, не понимаю, какое он имеет отношение ко мне. Просто не могла встать сегодня! Не понимаю, почему так? Может, погода или усталость накопилась?» — рассуждала звезда.
В сторис у поющей артистки не было ни одного слова о Тарасове или Костенко с новорожденным. Возможно, спонтанная растерянность Бузовой действительно связана с чем-то другим, нежели с семейной идилией бывшего?
Ранее 5-tv.ru показал видео из роддома, где находится жена Дмитрия Тарасова с новорожденным сыном.
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