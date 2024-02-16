«Настрой хороший!» — боец Росгвардии поблагодарил рэпера ST за песню «Дай ему сил»
Боец Росгвардии поблагодарил рэпера ST за песню «Дай ему сил»
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков;5-tv.ru
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Знаменитый музыкант записал песню, которую посвятил участвующим в спецоперации бойцам.
Участник спецоперации, боец Росгвардии поблагодарил рэпера ST (Александра Степанова) за песню «Дай ему сил», которую музыкант посвятил ему и его сослуживцам. Соответствующее видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.
«Спасибо Александру Степанову за то, что он приехал, подарил нам хороший настрой, эту замечательную песню. Мы вам очень сильно благодарны», — сказал боец Росгвардии.
ST провел полевой концерт для бойцов Росгвардии в Луганской Народной Республике 6 февраля. Он исполнил свои композиции под аккомпанемент гитары и балалайки, и впервые представил военнослужащим свою новую песню «Дай ему сил».
Бойцы Росгвардии высоко оценили поступок рэп-исполнителя. Они отметили, что во время таких концертов у военных появляется возможность хотя бы немного морально разрядиться и отдохнуть.
Официально песня вышла 9 февраля и вошла в ТОП-20 популярных песен. После релиза ST рассказал, что полон дальнейших творческих планов и хотел бы написать еще нечто подобное.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что социолог сказал о песне ST и благодарностях от росгвардейцев.
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