ВС РФ уничтожили еще один Patriot на Украине: Киев предупредили, что замены может не быть
МWM: Украине будет сложно заменить уничтоженные войсками России ЗРК Patriot
Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky
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США все еще не согласовали очередной пакет помощи своим «партнерам».
На фоне проблем с западными поставками Украине будет крайне сложно заменить уничтоженные российскими войсками ЗРК Patriot. Об этом сообщает американское издание Military Watch.
«Российские военные успешно нанесли удар по системе ПВО Patriot c ракетами MIM-104 Patriot, находящуюся на вооружении Вооруженных сил Украины. В результате группового удара ракетные войска Вооруженных Сил Российской Федерации поразили пусковую установку, грузовик, боеприпасы и трейлер-перегрузчик ракет зенитно-ракетного комплекса Patriot», — говорится в материале.
Украине будет крайне сложно восстановить комплекс или заменить его после того, как США заморозили поставки военной помощи киевскому режиму.
Авторы статьи отмечают, что одной из причин, по которой Штаты притормозили спонсирование, является обострение ситуации на Ближнем Востоке и необходимость поддерживать Израиль в войне против палестинцев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8.
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