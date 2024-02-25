Власти Запорожской области были вынуждены выселять на Украину местных жителей, которые не поддерживали российскую СВО. Как отметил губернатор региона Евгений Балицкий в интервью журналистке Надане Фридрихтон, это происходило еще до проведения референдума.

«Мы выселили небольшое количество семей, это было очень непросто сделать. Выселили тех, кто так или иначе не поддерживал СВО, тех, кто оскорблял флаг, гимн России, президента [РФ Владимира Путина]», — сказал он в беседе, опубликованной в Telegram-канале Фридрихтон.

Как отметил Балицкий, некоторых пришлось выдворить из области принудительно, ведь их уже было «не переубедить». Были также случаи, что выселение происходило из-за угрозы жизни. Так, например, соседи могли устроить самосуд над ними. Выдворение проводилось согласно положению, утвержденному в области до ее вхождения в Россию.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что херсонский губернатор Владимир Сальдо назвал четыре области Украины «абсолютной Россией». По мнению политика, именно эти территории являются исторически российскими.