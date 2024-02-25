Боевиков перемалывают: что сейчас происходит в селе Работино

Балицкий сообщил о наступлении армии России в Работино
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
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Войскам России удалось нивелировать кратковременные успехи ВСУ.
Армия России вошла в село Работино Запорожской области. Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий.
«Наши доблестные бойцы вошли в Работино, полностью нивелировав краткосрочный успех ВСУ. Российская армия продолжает планомерно и настойчиво наступать, перемалывая силы деморализованного противника», — цитирует политика РИА Новости.
Село до недавнего времени оставалось для Украины символом контрнаступления, за которое ВСУ пришлось заплатить жизнями тысяч украинцев и множеством единиц техники, отметил Балицкий.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
ВСУ официально начали контрнаступление 4 июня 2023 года. Оно заняло всего несколько месяцев и с треском провалилось.
О завершении наступательных действий боевиков стало известно 15 октября. За это время украинская армия понесла значительные потери — как в живой силе, так и в военной технике.
Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Шойгу оценил потери ВСУ за время контрнаступления в 166 тысяч боевиков.
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