Войскам России удалось нивелировать кратковременные успехи ВСУ.

Армия России вошла в село Работино Запорожской области. Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий.

«Наши доблестные бойцы вошли в Работино, полностью нивелировав краткосрочный успех ВСУ. Российская армия продолжает планомерно и настойчиво наступать, перемалывая силы деморализованного противника», — цитирует политика РИА Новости.

Село до недавнего времени оставалось для Украины символом контрнаступления, за которое ВСУ пришлось заплатить жизнями тысяч украинцев и множеством единиц техники, отметил Балицкий.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

ВСУ официально начали контрнаступление 4 июня 2023 года. Оно заняло всего несколько месяцев и с треском провалилось.

О завершении наступательных действий боевиков стало известно 15 октября. За это время украинская армия понесла значительные потери — как в живой силе, так и в военной технике.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Шойгу оценил потери ВСУ за время контрнаступления в 166 тысяч боевиков.