«Будем терять»: Зеленский признал бедственное положение ВСУ

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 40 0

Националисты терпят одно поражение за другим.

«Будем терять»: Зеленский признал бедственное положение ВСУ

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Тема:
Спецоперация

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается тяжелая ситуация на передовой, страна рискует потерять еще больше территорий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Давление на фронте очень сильное… Мы будем терять 100 метров, 50 метров», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

Территориальные потери Украина может понести из-за огромного недостатка сил ВСУ, добавил Зеленский.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сейчас происходит в селе Работино.

Тема:
Спецоперация
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