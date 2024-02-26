«Враг окопался»: Рогов рассказал о текущей ситуации в селе Работино

Наши бойцы выполняют сложнейшую задачу по вскрытию глубокоэшелонированной обороны противника.

Военные армии России взяли под контроль южную часть села Работино. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наши бойцы контролируют южные окраины села Работино, осуществляя атаки в сторону центра, тесня противника. За село продолжаются ожесточенные бои. Враг окопался в северной части Работино», — цитирует политика РИА Новости.

Российские солдаты, объяснил Рогов, в настоящее время выполняют сложнейшую задачу по вскрытию глубокоэшелонированной обороны врага.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский признал бедственное положение ВСУ.