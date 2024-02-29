«Мультики какие-то»: Путин о непонимании Запада происходящего на Украине

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 67 0

Путин: Запад не понимает происходящего на Украине, для него это — мультики

«Мультики какие-то»: Путин о непонимании Запада происходящего на Украине

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Спецоперация Послание Владимира Путина Федеральному собранию 2024

Европейские страны не знают, что такое трудности на самом деле, подчеркнул российский лидер.

Страны Запада сегодня на самом деле не понимают того, что происходит на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином дворе в Москве.

Запад забыл, что такое война, отметил Путин. Европейские страны не знают о трудностях, хотя нынешнее поколение России, как отметил президент, уже прошло испытания во время борьбы с международным терроризмом на Кавказе. Именно это сегодня происходит на Украине, а Запад этого не видит и не осознает.

«Они (Запад — Прим. ред.) думают, что для них это все — мультики какие-то», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru передавал мнение Владимира Путина о том, что армия России прошла закалку в зоне специальной военной операции (СВО), и сегодня можно говорить, что в войсках выросла целая плеяда командиров.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
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