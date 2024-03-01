Российская и украинская стороны провели встречу в Турции, где им все же удалось достичь понимания в некоторых вопросах. Но актуально ли это сегодня?

Проект соглашений между Россией и Украиной, который предлагался во время мирных переговоров в марте 2022 года в Стамбуле, уже неактуален. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сам документ Кремль публиковать не будет, хотя текст уже был согласован.

«В марте 2022 года были одни условия, сегодня — другие условия и другой юридический статус тех территорий, которые стали регионами Российской Федерации», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России также напомнил, что весной того года стороны действительно договорились по многим пунктам и, вероятно, могли бы вести конструктивный диалог и дальше. Однако именно после этого Киев получил команду из Лондона отказаться от мирных переговоров с РФ.

«Весь переговорный процесс был прекращен по решению украинской стороны — по команде, полученной из Великобритании», — отметил Песков.

Более того, некоторое время спустя Владимир Зеленский вообще подписал указ, запретив любой дипломатический диалог с Москвой на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что армию Великобритании начали готовить к «войне» с Россией.