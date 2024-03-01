«Процесс прекращен»: Кремль о проекте соглашений между Россией и Украиной

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 43 0

Песков: проект соглашения с Украиной от марта 2022 года неактуален

«Процесс прекращен»: Кремль о проекте соглашений между Россией и Украиной

Фото: © РИА Новости / Сергей Карпухин

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Российская и украинская стороны провели встречу в Турции, где им все же удалось достичь понимания в некоторых вопросах. Но актуально ли это сегодня?

Проект соглашений между Россией и Украиной, который предлагался во время мирных переговоров в марте 2022 года в Стамбуле, уже неактуален. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сам документ Кремль публиковать не будет, хотя текст уже был согласован.

«В марте 2022 года были одни условия, сегодня — другие условия и другой юридический статус тех территорий, которые стали регионами Российской Федерации», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России также напомнил, что весной того года стороны действительно договорились по многим пунктам и, вероятно, могли бы вести конструктивный диалог и дальше. Однако именно после этого Киев получил команду из Лондона отказаться от мирных переговоров с РФ.

«Весь переговорный процесс был прекращен по решению украинской стороны — по команде, полученной из Великобритании», — отметил Песков.

Более того, некоторое время спустя Владимир Зеленский вообще подписал указ, запретив любой дипломатический диалог с Москвой на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что армию Великобритании начали готовить к «войне» с Россией.

Тема:
Спецоперация
1 мар
Российские военные за неделю освободили три населенных пункта около Авдеевки
1 мар
«Не имеет права»: США указали Украине на ее истинное место
1 мар
Сальдо заявил о ликвидации в Херсоне присланных из Киева сотрудников СБУ
1 мар
«Нельзя недооценивать»: в США высказались о мощи российской армии
1 мар
«Умирать за Украину»: во Франции сделали новое заявление об участии в конфликте с Россией
1 мар
«Поддерживают Украину»: армию Великобритании начали готовить к «войне» с Россией
1 мар
«Грандиозная неудача»: как слова Макрона об отправке военных лишь навредили Украине
1 мар
Средства ПВО предотвратили атаку четырех украинских беспилотников
1 мар
Под Мариуполем нашли 2,5 тысячи опасных предметов
1 мар
Шольц объяснил нежелание Германии передавать Украине ракеты Taurus
+2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
90.84
-1.03 98.54
-0.91
Четыре знака зодиака столкнутся с неожиданными переменами: гороскоп на ма...

Последние новости

14:21
«Крайне безответственно»: Кремль про заявления США о конфликте с Россией
13:57
«Требует внимания»: Путин обсудил с Совбезом вопросы нейтрализации угроз в космосе
13:49
«Его очень не хватает»: Матвиенко простилась с экс-премьером СССР Рыжковым
13:46
«Очень важно»: зачем власти Гагаузской автономии Молдавии приехали в Москву
13:34
В Кремле оценили послание Путина: «Самый квалифицированный прогноз»
13:26
В Москве заработали еще три круглогодичные ярмарки выходного дня

Сейчас читают

Маркиз, Мурысик, Жоржик, Гуччи, Лакки: кладбище домашних животных Волочковой
Долго жила в тени мужа: как сложилась судьба Елены Степаненко после развода
«Гололед нынче»: Петросян рассказал о своем самочувствии после перелома руки
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок