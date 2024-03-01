«Процесс прекращен»: Кремль о проекте соглашений между Россией и Украиной

Песков: проект соглашения с Украиной от марта 2022 года неактуален
Фото: © РИА Новости / Сергей Карпухин
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Российская и украинская стороны провели встречу в Турции, где им все же удалось достичь понимания в некоторых вопросах. Но актуально ли это сегодня?
Проект соглашений между Россией и Украиной, который предлагался во время мирных переговоров в марте 2022 года в Стамбуле, уже неактуален. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Сам документ Кремль публиковать не будет, хотя текст уже был согласован.
«В марте 2022 года были одни условия, сегодня — другие условия и другой юридический статус тех территорий, которые стали регионами Российской Федерации», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента России также напомнил, что весной того года стороны действительно договорились по многим пунктам и, вероятно, могли бы вести конструктивный диалог и дальше. Однако именно после этого Киев получил команду из Лондона отказаться от мирных переговоров с РФ.
«Весь переговорный процесс был прекращен по решению украинской стороны — по команде, полученной из Великобритании», — отметил Песков.
Более того, некоторое время спустя Владимир Зеленский вообще подписал указ, запретив любой дипломатический диалог с Москвой на законодательном уровне.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что армию Великобритании начали готовить к «войне» с Россией.
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