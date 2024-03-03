«Дорога смерти»: в США побег ВСУ из Авдеевки назвали сокрушительным поражением Украины

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 51 0

WP: паническое отступление из Авдеевки демонстрирует поражение ВСУ

«Дорога смерти»: в США побег ВСУ из Авдеевки назвали сокрушительным поражением Украины

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Боевики киевского режима, которым удалось сбежать из города, рассказали зарубежным СМИ, что не знали о приказе командования.

Отступление ВСУ из Авдеевки было паническим и дезорганизованным, а сам путь напоминал «дорогу смерти». Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на слова украинских боевиков, которым удалось покинуть город.

«Эта потеря стала сокрушительным поражением для Украины, которая до последней минуты продолжала бросать войска в город в отчаянной последней попытке сдержать русских. По многим оценкам, украинское отступление было паническим и дезорганизованным», — говорится в материале.

Авторы статьи ссылаются на слова боевиков ВСУ, который бежали из Авдеевки. Например, 21-летний «Майор» прибыл в город в феврале, и почти сразу оказался в зоне поражения российской армии. Кстати, сам он признается, что российские бойцы предлагали ему сдаться, тот «им подыграл, умоляя не стрелять», но после завязавшегося боя у него получилось убежать.

«Это была дорога смерти, самая последняя из Авдеевки», — приводит издание слова боевика.

Многие в ВСУ отмечают также, что связь с командованием пропала, и приказ отступать, который, впрочем, и так был дан уже после бегства ВСУ из города, некоторые украинские неонацисты вообще не знали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Авдеевке нашли технику США времен Вьетнамской войны.

Тема:
Спецоперация
3 мар
Число военнослужащих, желающих вступить в программу «Время героев», побило все рекорды
3 мар
Российские военные уничтожили новейшие образцы оружия НАТО на Украине
3 мар
«Еще один способ»: в МИД России сделали заявление по «формуле мира» Зеленского
3 мар
ВС России предотвратили попытку ротации ВСУ в районе Угледара
3 мар
«Это не блеф»: в США призвали НАТО прислушаться к предупреждению Путина
3 мар
«Последствия будут трагичными»: какую цену Запад заплатит в случае ввода войск на Украину
3 мар
Все гораздо серьезнее: всплыли новые подробности о секретных базах ЦРУ на Украине
3 мар
Зеленский заявил о неспособности понять поведение союзников Украины
3 мар
Скинули весь неликвид: в Авдеевке нашли технику США времен Вьетнамской войны
3 мар
Без стрельбы и пререканий: как «вежливые люди» освобождали Крым десять лет назад
+1° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
91.33
0.49 98.72
0.18
Шесть знаков зодиака получат щедрый подарок от Вселенной: гороскоп на вес...

Последние новости

15:18
У меня много дел! Панда Катюша изучает свои лапы и лезет на стенку от скуки
15:11
Вспыхнет над Землей: когда и где вновь можно будет увидеть «дьявольскую» комету
14:51
Число военнослужащих, желающих вступить в программу «Время героев», побило все рекорды
14:37
Правительство РФ выделило дополнительные средства на выплаты матерям-героиням
14:23
«Дорога смерти»: в США побег ВСУ из Авдеевки назвали сокрушительным поражением Украины
14:10
«Заклятый враг»: Илон Маск выступил за расформирование НАТО

Сейчас читают

Жива или нет? Таролог рассказала о состоянии принцессы Миддлтон после операции
Стали известны подробности штурма боевиков в Ингушетии: видео
Хрящи ушей, кусок ребра и часть со лба: тяжелобольная Казьмина вышла в свет с новым носом
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок