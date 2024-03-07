«Не исключено»: генерал допустил эскалацию конфликта на Украине в войну в Европе

Есть вероятность втягивания России в новые боевые столкновения, считают в Генштабе ВС РФ.

Существует риск, что конфликт на войны перерастет в крупномасштабную войну в Европе. Такое заявление сделал начальник академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий в своей статье для издаваемого в Минобороны РФ журнала «Военная мысль».

«Не исключена возможность эскалации конфликта на Украине — от расширения участников „прокси-сил“, используемых для военного противостояния с Россией, до крупномасштабной войны в Европе», — приводит его слова РИА Новости.

Зарудницкий добавил, что растет вероятность целенаправленного втягивания России в новые военные конфликты. Вашингтон и его союзники стараются с помощью любых методов сохранить свою гегемонию, которая стала для Запада способом существования за счет остальных стран.

Исходя из этого, США намерены нанести нашему государству стратегическое поражение и дестабилизировать обстановку внутри РФ. Такая ситуация указывает на необходимость повышения требований к системе обеспечения военной безопасности России, подчеркнул генерал.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны НАТО готовят провокацию в Прибалтике для войны с Россией. Как отметил чешский политолог Петр Друлак, в Европе есть страны, готовые принять участие в этой третьей мировой.