Страны альянса могут продолжать противиться участию в конфликте, объяснили в Гарвардском университете.

При вступлении в Североатлантический альянс Украина не сможет полностью положиться на защиту западных военных. Об этом заявил профессор Гарвардского университета Стивен Уолт в своем материале для Foreign Policy.

«Статья V Североатлантического договора — это не спусковой крючок, который обяжет членов блока воевать, если другой участник был атакован», — говорится в публикации.

Уолт добавил, что Вашингтон настаивает на широкой интерпретации V статьи, которая предоставляет участникам НАТО действовать «так, как посчитают нужным». Однако странам альянса в данном случае не обязательно направлять свою военную силу на защиту другого государства. По словам профессора, при членстве Украины Запад может продолжить придерживаться позиции по отказу от прямого участия в конфликте с Россией.

«НАТО — это вовсе не волшебный щит», — подчеркнул Уолт.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат Думы Леонид Ивлев назвал «проверкой на слабо» и вызовом появление авиации НАТО в Черном море. Российские летчики не допустят нарушения госграницы России иностранными самолетами.