«Вбивали» это прямо в мозг: британские инструкторы использовали особые приемы психдавления на ВСУ

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 3 115 0

Боевик ВСУ Бучок: британские инструкторы учат ВСУ ненавидеть всех русских

Фото, видео: www.globallookpress.com / mr6; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Пленный рассказал, каким образом западные «партнеры» настраивают их перед отправкой на фронт.

Британские инструкторы во время обучения украинских боевиков прививали им ненависть к русским. Об этом рассказывает пленный военнослужащий 24-й бригады ВСУ на видео, опубликованном министерством обороны России.

Речь идет о так называемом курсе молодого бойца в Великобритании, куда киевских режим отправлял своих боевиков. Там их учили пользоваться оружием, преподавали основы медицинской помощи.

«Над нами работали психологи, чтобы мы не любили русских солдат и вообще всех русских, чтобы мы их убивали и жестко к ним относились, если взяли их в плен», — признается Владимир Бучок.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что боевик ВСУ пожаловался на главные промахи Сырского.

Тема:
Спецоперация
9 мар
Армейская авиация в деле! Лучшее видео из зоны СВО за день
9 мар
Не рой яму другому: экс-разведчик Риттер уличил Макрона в тайной «игре»
9 мар
Он должен был это решить: боевик ВСУ пожаловался на главные промахи Сырского
9 мар
ВС РФ отразили восемь контратак ВСУ на авдеевском направлении
8 мар
В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
8 мар
«Не означает делать это»: Макрон оправдался за свои слова об отправке войск на Украину
8 мар
Видно даже из космоса: генерал ВСУ честно рассказал об укреплениях армии России
8 мар
В США сделали шокирующее заявление об Украине
8 мар
«Пара месяцев»: Украину предупредили о приближении переломного момента
8 мар
Армия России за две недели уничтожила самые дефицитные образцы оружия НАТО в зоне СВО
-3° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
90.75
0.41 98.88
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:42
Собянин рассказал, какие социальные объекты построят на северо-западе Москвы
11:33
Подминали под себя: как японцы создавали националистическое движение на Сахалине
11:16
Губернатор Ростовской области рассказал о последствия атаки беспилотников на Таганрог
11:04
«Радикальное опровержение»: Пентагон поставил точку в слухах о визите НЛО на Землю
10:46
«Вбивали» это прямо в мозг: британские инструкторы использовали особые приемы психдавления на ВСУ
10:23
Лучшему — лучшее: какие подарки получил Юрий Гагарин после полета в космос

Сейчас читают

Психолог рассекретил способ правильно дарить подарки женщинам, чтобы получить любовь
Европейцы гадят: фуры с цветами в Татарстан сутками стоят на границе
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Как навсегда избавиться от жира на животе — совет эндокринолога

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок