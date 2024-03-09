«Вбивали» это прямо в мозг: британские инструкторы использовали особые приемы психдавления на ВСУ
Боевик ВСУ Бучок: британские инструкторы учат ВСУ ненавидеть всех русских
Фото, видео: www.globallookpress.com / mr6; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Пленный рассказал, каким образом западные «партнеры» настраивают их перед отправкой на фронт.
Британские инструкторы во время обучения украинских боевиков прививали им ненависть к русским. Об этом рассказывает пленный военнослужащий 24-й бригады ВСУ на видео, опубликованном министерством обороны России.
Речь идет о так называемом курсе молодого бойца в Великобритании, куда киевских режим отправлял своих боевиков. Там их учили пользоваться оружием, преподавали основы медицинской помощи.
«Над нами работали психологи, чтобы мы не любили русских солдат и вообще всех русских, чтобы мы их убивали и жестко к ним относились, если взяли их в плен», — признается Владимир Бучок.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.
Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что боевик ВСУ пожаловался на главные промахи Сырского.
- 9 мар
- Армейская авиация в деле! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 9 мар
- Не рой яму другому: экс-разведчик Риттер уличил Макрона в тайной «игре»
- 9 мар
- Он должен был это решить: боевик ВСУ пожаловался на главные промахи Сырского
- 9 мар
- ВС РФ отразили восемь контратак ВСУ на авдеевском направлении
- 8 мар
- В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
- 8 мар
- «Не означает делать это»: Макрон оправдался за свои слова об отправке войск на Украину
- 8 мар
- Видно даже из космоса: генерал ВСУ честно рассказал об укреплениях армии России
- 8 мар
- В США сделали шокирующее заявление об Украине
- 8 мар
- «Пара месяцев»: Украину предупредили о приближении переломного момента
- 8 мар
- Армия России за две недели уничтожила самые дефицитные образцы оружия НАТО в зоне СВО
Читайте также
54%
0.41 98.88
0.68
Нашли ошибку?