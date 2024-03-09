Бузова кусает локти: Краймбрери впервые появилась на публике с Давой и подтвердила роман

Влюбленные расставили все точки над I спустя месяцы интриги.

Певица Мари Краймбрери на своем концерте в Минске порадовала поклонников хорошими новостями. Перед исполнением песни «Случилась осень» девушка поделилась, что посвятила ее своему нынешнему молодому человеку — блогеру Давиду Манукяну. Всего одной репликой певица официально подтвердила отношения с бывшим телеведущей Ольги Бузовой, расставив все точки над I в нашумевшем вопросе.

«Персонаж из этой песни находится сегодня в этом зале», — отметила она.

Давид Манукян. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

На концерт избранницы Дава пришел в сопровождении своих мамы и бабушки. Видимо, шоумен рассчитывал впервые познакомить Краймбрери с самыми близкими людьми сразу после мероприятия. Обойти этот факт стороной сама Мари не сумела: певица со сцены трогательно обратилась к женщинам со сцены, а заодно попросила аплодисментов.

Издание Super опубликовало видео, на котором видно, как после мероприятия влюбленные демонстрировали свои чувства. Светившаяся от счастья Мари не выпускала рук Давида и выглядела очень одухотворенной.

«Несмотря на то, что я абсолютный антиромантик по жизни, рядом с ним я все-таки становлюсь немного романтичнее», — сказала певица.

После концерта Давид Манукян повел своих женщин в ресторан праздновать 8 Марта.

Долгое время пара интриговала поклонников молчанием в ответе на вопрос о своем воссоединении. После того, как Манукян и Краймбрери сначала заинтриговали фанатов совместными фото, а затем эти же снимки перестали появляться в микроблоге знаменитостей, в Сети поползли слухи о возможном разладе в звездной парочке.

Однако теперь, судя по всему, вопрос снят: влюбленные вместе. Ждать ли фанатам свадьбы?

Ранее 5-tv.ru рассказывал: как прошла первая встреча Бузовой и Манукяна после разрыва.