Новые трофеи: ВС РФ уничтожили два склада топлива и два склада боеприпасов ВСУ в ДНР
ВС РФ уничтожили два склада топлива и два склада боеприпасов ВСУ в ДНР
Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency
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Боевики Зеленского стремительно теряют последние подконтрольные точки. Какие ключевые объекты на этот раз перешли под влияние российских солдат?
Вооруженные силы России за сутки уничтожили пункт управления дронами и четыре склада боеприпасов и топлива украинской армии. Об этом 10 марта рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
После череды тактических успехов российские солдаты продолжили выполнять поставленные перед ними задачи. Всего за сутки военные укрепили свои позиции сразу на нескольких направлениях, загнали в тиски пару сотен боевиков, а заодно обратили часть украинской армии в стыдное бегство.
Теперь же стало известно, что список трофеев пополнился двумя складами топлива и таким же количеством складов боеприпасов. Сбегавшие с места дислокации украинские боевики побросали имеющиеся в их распоряжении постройки, что позволило завладеть ими российским солдатам.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток уничтожены: пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Желанное Донецкой Народной Республики, два склада топлива, два склада боеприпасов, пункт управления беспилотными летательными аппаратами 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Новокалиново Донецкой Народной Республики», — доложил Конашенков.
Удары по целям, как отметили в Минобороны, наносились оперативно-тактической авиацией, с привлечением высокотехнологичных дронов и при поддержке артиллерии.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские силы отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении.
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