«Довести до кипения»: что означает «подготовка» США ответа на «ядерный удар» по Украине

Запад боится арсенала России, но все равно пытается провоцировать ее.

Подготовка США к ответу на якобы возможный ядерный удар России по Украине — это обычная провокация. Об этом 5-tv.ru заявил политолог Вадим Мингалев.

«Естественно, это очередная провокация, которая не имеет под собой абсолютно никакой реальной почвы. Им нужно в любом случае, мягко говоря, довести вот эту ситуацию до кипения, „на грань“. Потому что именно США, именно глубинное государство США, собственно, как и Великобритания, всегда играют на грани», — пояснил специалист.

По мнению Мингалева, США боятся, но все равно хотят спровоцировать Россию на применение ядерного оружия. Однако это им явно не удастся, уверен эксперт.

Он напомнил про неоднократные заявления представителей власти России о том, что использование ядерного оружия возможно только в случае рисков территориальных отчуждений.

В частности, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, выступая на марафоне «Знание. Первые», заявил, что Россия может применить ядерное оружие только в том случае, если встанет вопрос о ее существовании. Это прописано в соответствующей доктрине, подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента России отметил, что каждый человек боится ядерной войны на уровне инстинкта самосохранения. И рассуждения о такого рода конфликте, которые в последнее время все чаще слышны со стороны США и Запада — крайне безответственное и опасное явление, в том числе, тем, что происходит «рутинизация» этой темы.

Издание New York Times сообщило, что в 2022 году американские чиновники оценивали вероятность «ядерного удара» России по Украине и рассматривали возможный «неядерный ответ». При этом не исключалась атака на подразделения, «запустившие ядерное оружие».

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