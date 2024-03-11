Страны Запада обещали киевскому режиму 45 самолетов уже летом. Однако выполнить задачу, похоже, они не смогут.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут получить летом не все истребители F-16, которые были обещаны западными союзниками. Об этом пишет американское издание The New York Times.

«К моменту возвращения пилотов на Украину из 45 истребителей F-16, обещанных европейскими союзниками, будет поставлено всего шесть», — говорится в материале.

Журналисты также отмечают, что к лету обучить смогут лишь 12 украинских пилотов, что даже не составляет полную авиационную эскадрилью.

Тем временем глава МИД ФРГ Анналена Бербок прокомментировала возможность передачи Украине ракет Storm Shadow. В частности, она поддержала идею британского коллеги Дэвида Кэмерона, который предложил закупить немецкие Taurus и передать свои Storm Shadow киевскому режиму.

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В конце февраля 2022 года Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР от агрессии киевского режима, о ее проведении объявил наш президент Владимир Путин. Миротворческая миссия по демилитаризации и денацификации Украины была воспринята Западом и Незалежной как вторжение.

Киевский режим смог быстро завести друзей-спонсоров в США, странах Евросоюза и НАТО. Хотя, нужно отметить, что спустя уже почти два года войны западная помощь начинает сокращаться.

Даже с ней Вооруженные силы Украины (ВСУ) не делали успехов на поле боя. В то же время Минобороны России ежедневно объявляет о выполнении задач в зоне СВО нашими бойцами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Канада одобрила передачу Украине подлежащих утилизации авиационных ракет.