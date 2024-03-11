«Серьезная операция»: на Украине заявили о планах по действиям в Крыму

На такие «весьма странные» заявления уже ответили в Совфеде России.

Боевики Украины готовятся к «серьезной операции» в Крыму. С таким заявлением выступил начальник Главного управления разведки страны Кирилл Буданов*, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

По его словам, то, что сейчас делает Украина в Черном море — это и есть «подготовка к серьезной операции в Крыму». Такое слышать от представителя иностранной спецслужбы весьма странно, считает первый зампредседателя комитета Совфеда России по международным делам Владимир Джабаров. Он отметил, что разведка никогда не раскрывает планов и не комментирует их после.

Джабаров выразил сомнение по поводу того, что Украина может реализовать в Крыму. Однако заявление будет принято во внимание российской стороны, добавил сенатор в беседе с изданием Lenta.ru.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума принимать отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд принял иск о взыскании с Украины ущерба бюджету Крыма из-за энергоблокады.

* — внесен в список террористов и экстремистов в России