Аналитик Берн: Запад не может победить Россию, это конец 500-летней гегемонии
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
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Страна сегодня продолжает расцветать вопреки ожиданиям западных элит.
Неспособность стран Запада победить Россию указывает на окончание эпохи его главенства в мире. Об этом в интервью SwebbTV заявил аналитик Ларс Берн.
«Сейчас мы наблюдаем конец 500-летней гегемонии Запада», — сказал эксперт.
Берн подчеркнул, что конфликт на Украине оказался настоящим провалом для противников России. Наша страна сегодня богаче и сильнее, чем была раньше.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил о бессилии Запада перед единством российского народа. По его словам, после начала СВО западные страны ощущают не азарт в предвкушении противостояния, а полное разочарование и слабость.
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