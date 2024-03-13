«Наблюдаем конец»: как победа России завершит 500-летнюю гегемонию Запада

|
Евгения Романова
Евгения Романова 366 0

Аналитик Берн: Запад не может победить Россию, это конец 500-летней гегемонии

«Наблюдаем конец»: как победа России завершит 500-летнюю гегемонию Запада

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Страна сегодня продолжает расцветать вопреки ожиданиям западных элит.

Неспособность стран Запада победить Россию указывает на окончание эпохи его главенства в мире. Об этом в интервью SwebbTV заявил аналитик Ларс Берн.

«Сейчас мы наблюдаем конец 500-летней гегемонии Запада», — сказал эксперт.

Берн подчеркнул, что конфликт на Украине оказался настоящим провалом для противников России. Наша страна сегодня богаче и сильнее, чем была раньше.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил о бессилии Запада перед единством российского народа. По его словам, после начала СВО западные страны ощущают не азарт в предвкушении противостояния, а полное разочарование и слабость.

Тема:
Спецоперация
13 мар
Попытка избавиться или повышение? История с «увольнением» Залужного получила новый виток
13 мар
Боевик ВСУ о возвращении Украины к границам 1991 года: «Чем? Какими силами?»
13 мар
«Деньги должны поступить»: когда Украина получит обещанные Чехией снаряды
13 мар
Шольц исключил отправку войск Германии на Украину: «Я несу ответственность»
13 мар
«Подстрекательство»: Захарова о заявлениях США по нанесению ударов по Крыму
13 мар
Российские бойцы прорвали оборону в Запорожской области
13 мар
«Есть угроза»: главком ВСУ Сырский оценил темпы продвижения войск России
13 мар
Армия Украины лишилась двух вертолетов Ми-8 под Донецком
13 мар
«Явная вражда»: Макрон, Шольц и Туск пытаются устранить разногласия из-за Украины
13 мар
Красные линии сдвигаются: может ли Польша отправить военных на Украину
+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
90.88
0.25 99.36
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:25
«Шаг в пропасть»: селебрити рассказали, какой была их первая любовь
18:22
«Она устояла»: Путин отметил заслуги старшего поколения в развитии России
18:17
Собянин сообщил о строительстве путепроводов между районами Марфино и Бутырский
18:14
Это важно делать: как не заразиться инфекцией в общественном месте
18:06
Попытка избавиться или повышение? История с «увольнением» Залужного получила новый виток
17:52
В Финляндии начнут эвакуировать автомобили с российскими номерами

Сейчас читают

«Залужный с возу»: Как Зеленский сослал политического конкурента в Лондон
«Есть угроза»: главком ВСУ Сырский оценил темпы продвижения войск России
Откроет «ящик Пандоры»: чем грозит Макрону введение эвтаназии во Франции
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок