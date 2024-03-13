Страна сегодня продолжает расцветать вопреки ожиданиям западных элит.

Неспособность стран Запада победить Россию указывает на окончание эпохи его главенства в мире. Об этом в интервью SwebbTV заявил аналитик Ларс Берн.

«Сейчас мы наблюдаем конец 500-летней гегемонии Запада», — сказал эксперт.

Берн подчеркнул, что конфликт на Украине оказался настоящим провалом для противников России. Наша страна сегодня богаче и сильнее, чем была раньше.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил о бессилии Запада перед единством российского народа. По его словам, после начала СВО западные страны ощущают не азарт в предвкушении противостояния, а полное разочарование и слабость.