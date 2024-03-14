«Его никто не звал»: Боррель раскритиковал Папу Римского за высказывания про Украину

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Евгения Романова
Евгения Романова 16 0

Боррель: Папа Римский призывом к переговорам залез в сад, куда его не звали

«Его никто не звал»: Боррель раскритиковал Папу Римского за высказывания про Украину

Фото: IPA/ABACA / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Понтифик прежде заявлял о необходимости поднять белый флаг Киеву. Такие слова категорично восприняли и в Незалежной.

Папа Римский Франциск своим призывом начать мирные переговоры по Украине «залез в сад», куда его не звали. Такое заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции RNE.

Евродипломат подчеркнул, что предлагать Украине сдаться является чем-то «большим, чем просто желание мира».

«Папа залез в сад, в котором его никто не звал… Я считаю, что сейчас не время призывать Украину сдаться, а, наоборот, время продолжать помогать [ей]», — добавил Боррель.

На прошлой неделе Папа Римский Франциск в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI заявил, что проигрывающая в украинском конфликте сторона должна начать переговоры. По словам понтифика, сильнее тот, кто думает о людях и у кого есть смелость поднять белый флаг.

«Переговоры не означают капитуляцию»: что кроется за словами Папы Римского о «белом флаге» Украины

В Кремле прокомментировали слова Папы Римского. Там в том числе отметили, что Россия неоднократно говорила о готовности к диалогу, но Украина этот процесс заблокировала. При этом президент Незалежной Владимир Зеленский по-хамски ответил понтифику на заявление о белом флаге.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД Украины вызвал нунция Ватикана из-за слов Папы Римского. Как отметили в министерстве, киевский режим ждал от понтифика других слов.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
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