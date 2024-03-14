Лавров рассказал о планах посетить Донбасс

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире одного из телеканалов сообщил, что собирается посетить представительства МИД в Донбассе.

«Я туда собираюсь. В Луганске и Донецке открыты представительства МИД России. В Запорожской и Херсонской областях они будут созданы чуть позже. Хочу съездить туда и поговорить с сотрудниками наших представительств. Посмотреть, в чем они нуждаются», — рассказал дипломат.

Он подчеркнул, что сотрудники дипломатических отделений в ДНР и ЛНР занимаются правильным делом, а именно — оказывают гуманитарную помощь. Глава МИД также отметил, что местные жители всегда рады российским военным.

«Это означает одно. У них свалилось с плеч бремя нацистского режима, который держал их за существа», — объяснил Лавров.

Министр напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в сентябре 2021 года во время одного из брифингов назвал граждан своей страны, которые чувствуют свою принадлежность к русской культуре, «существами». Тогда же глава украинского государства попросил таких людей уезжать в Россию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров напомнил о выпадах Запада в адрес России после госпереворота на Украине.