Российские войска нанесли 50 групповых ударов по объектам на Украине

Целями стали аэродромы, склады боеприпасов и цеха.
Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Российские военные нанесли 50 групповых ударов высокоточным оружием по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Законными целями стали военные аэродромы, склады боеприпасов и беспилотников, цеха ремонта техники и безэкипажные катера ВСУ. Поражены были и пункт дислокации боевиков с иностранными наемниками.
«С 9 по 15 марта Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 50 групповых ударов высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотными летательными аппаратами по объектам аэродромной инфраструктуры ВСУ, цехам ремонта вооружения и военной техники, складам хранения БПЛА и безэкипажных катеров, арсеналам и базам горюче-смазочных материалов», — уточнил Конашенков.
По его словам, все назначенные объекты были поражены, цели ударов достигнуты.
Читайте также
Нарышкин о заявлении Макрона про отправку войск НАТО на Украину: «Читайте Паустовского»
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ не могут восполнить потери после сдачи Авдеевки.
- 15 мар
- Песков о заявлениях Макрона про Украину: «Франция уже втянута»
- 15 мар
- Экипажи БМП-3 разбили позиции ВСУ с польским минометом
- 15 мар
- Гладков сообщил о гибели мирного жителя Белгородской области при обстреле ВСУ
- 15 мар
- «Пытаются удержать»: ВСУ не могут восполнить потери после сдачи Авдеевки
- 15 мар
- Нарышкин о заявлении Макрона про отправку войск НАТО на Украину: «Читайте Паустовского»
- 15 мар
- «Если продержится»: в США назвали два сценария завершения конфликта для Украины
- 15 мар
- Военные РФ сорвали попытку украинских диверсантов прорваться в село Козинка
- 15 мар
- Украина захотела получить от Британии лазерное оружие DragonFire, но есть нюанс
- 15 мар
- В результате удара ВСУ по Донецку погибли трое детей
- 15 мар
- «Поставили для себя много ограничений»: Макрон заявил о готовности Франции противостоять России
Читайте также
60%
0.10 100.26
0.07
Нашли ошибку?