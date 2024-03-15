Российские войска нанесли 50 групповых ударов по объектам на Украине

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 15 0

Целями стали аэродромы, склады боеприпасов и цеха.

Российские войска нанесли 50 групповых ударов по объектам на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency

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Тема:
Спецоперация

Российские военные нанесли 50 групповых ударов высокоточным оружием по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Законными целями стали военные аэродромы, склады боеприпасов и беспилотников, цеха ремонта техники и безэкипажные катера ВСУ. Поражены были и пункт дислокации боевиков с иностранными наемниками.

«С 9 по 15 марта Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 50 групповых ударов высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотными летательными аппаратами по объектам аэродромной инфраструктуры ВСУ, цехам ремонта вооружения и военной техники, складам хранения БПЛА и безэкипажных катеров, арсеналам и базам горюче-смазочных материалов», — уточнил Конашенков.

По его словам, все назначенные объекты были поражены, цели ударов достигнуты.

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Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ не могут восполнить потери после сдачи Авдеевки.

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