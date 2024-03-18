Белый дом об итогах выборов: «Реальность такова, что Путин — президент России»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 24 0

Белый дом заявил о готовности работать в условиях президентства Владимира Пути

Белый дом об итогах выборов: «Реальность такова, что Путин — президент России»

Фото: Григоров Гавриил / ТАСС

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Тема:
Выборы президента России 2024

Действующий лидер РФ набрал 87,29% голосов после обработки почти 100% протоколов.

В Белом доме выразили готовность работать в объективной реальности, в которой Владимир Путин является президентом РФ. С этим фактом Соединенные Штаты имели дело и на фоне ситуации на Украине, и в условиях других конфликтов, несмотря на несогласие с политикой российского главы. С таким заявлением выступил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан во время регулярного брифинга для журналистов.

«Реальность такова, что Путин — президент России, и нам приходилось иметь дело с этой реальностью на фоне всего (конфликта) на Украине… Других шагов, противоречащих интересам США, которые мы видели со стороны этого президента и РФ под его руководством. И мы продолжим работать, исходя из этой реальности», — сказал Салливан.

Основной этап президентских выборов в РФ проходил с 15 по 17 марта 2024 года. Граждане голосовали даже в тех регионах, которые подвергаются постоянным обстрелам со стороны киевского режима. Жители Белгородской области не побоялись прийти на участки, хотя знали об ударах и попытках прорыва через границу.

Кроме того, свои бюллетени опустили в урны представители новых регионов РФ — Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей. Украинские националисты угрожали терактами, однако люди все равно выразили свою гражданскую позицию. Действующий лидер, самовыдвиженец Владимир Путин получил 87,29% голосов после обработки почти 100% протоколов.

Недружественные страны уже прокомментировали итоги выборов президента РФ. Так, в МИД Германии сообщили, что не собираются в официальных документах указывать должность президента России, ограничившись только фамилией. На это официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ответила цитатой из «Маугли» Редьярда Киплинга и намекнула на развившуюся фобию немецкой верхушки.

«Помните, как у Редьярда Киплинга: „Красным Цветком Багира называла огонь, потому что ни один зверь в джунглях не назовет огонь его настоящим именем. Все звери смертельно боятся огня и придумывают сотни имен, лишь бы не называть его прямо“. Вызывайте врачей на Вердершер Маркт, 1 — провалы в памяти и острые фобии», — написала дипломат.

Запад также публично заявил о нелегитимности выборов в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такое предположение абсурдным, так как все решения подтверждены неоспоримыми фактами. Один из них — 87,29% голосов, что россияне отдали за Владимира Путина. Еще один факт — это предсказуемость оценок западных политиков, с которыми Москва не согласна. Песков напомнил и о роли высказавшихся негативно государств в конфликте на Украине. Опять же по факту — они воюют с РФ прямо сейчас.

Ранее, писал 5-tv.ru, Мария Захарова пригрозила британскому послу вызовом в МИД за фейки о выборах в Крыму.

Тема:
Выборы президента России 2024
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