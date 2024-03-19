«Боль, злость и бессилие»: при обстреле ВСУ в Белгороде погибла ручная кенгуру Гранди

Под огнем украинских боевиков оказался городской зоопарк.

В зоопарке Белгорода в результате украинского обстрела погибла ручная кенгуру Беннетта Гранди. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Животное скончалось из-за тяжелых ранений 19 марта. По словам сотрудников, когда ВСУ начали атаковать мирный город кассетными снарядами, Гранди находилась на улице.

Гранди была, без преувеличения, одной из главных любимиц горожан: не боялась подходить к людям, давала себя погладить и любила, когда ее кормят с рук.

«Нет слов, чтобы передать боль. И злость. И бессилие. Радуемся, что никто из сотрудников не пострадал. Несмотря на страшную опасность, все ежедневно выходят на работу, ведь животные в зоопарке полностью зависят от нас, людей», — говорится в сообщении зоопарка на официальной странице во «ВКонтакте».

Также от осколков пострадали экзотариум и вольер кенгуру.

Украинские боевики в очередной раз обстреляли Белогородскую область 19 марта. Различные ранения получили четыре человека, в том числе, 15-летний подросток.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что власти Белгородской области планируют эвакуировать из региона девять тысяч детей.