«Боль, злость и бессилие»: при обстреле ВСУ в Белгороде погибла ручная кенгуру Гранди
В зоопарке Белгорода при обстреле ВСУ погибла ручная кенгуру Гранди
Фото: ВКонтакте / Белгородский зоопарк / belzoo31
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Под огнем украинских боевиков оказался городской зоопарк.
В зоопарке Белгорода в результате украинского обстрела погибла ручная кенгуру Беннетта Гранди. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Животное скончалось из-за тяжелых ранений 19 марта. По словам сотрудников, когда ВСУ начали атаковать мирный город кассетными снарядами, Гранди находилась на улице.
Гранди была, без преувеличения, одной из главных любимиц горожан: не боялась подходить к людям, давала себя погладить и любила, когда ее кормят с рук.
«Нет слов, чтобы передать боль. И злость. И бессилие. Радуемся, что никто из сотрудников не пострадал. Несмотря на страшную опасность, все ежедневно выходят на работу, ведь животные в зоопарке полностью зависят от нас, людей», — говорится в сообщении зоопарка на официальной странице во «ВКонтакте».
Также от осколков пострадали экзотариум и вольер кенгуру.
Украинские боевики в очередной раз обстреляли Белогородскую область 19 марта. Различные ранения получили четыре человека, в том числе, 15-летний подросток.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что власти Белгородской области планируют эвакуировать из региона девять тысяч детей.
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