Некуда бежать: в украинском Тернополе военкомы загнали мужчин на верхний этаж стройки

Раздачу повесток устроили прямо на рабочем месте.

Покинуть страну мечтают не только украинские дети, но и мужчины, попадающие под мобилизацию. Военкомы ведут на них охоту — иногда в самых неожиданных местах.

В Тернополе потенциальных призывников поймали на верхнем этаже недостроенного дома. Бежать со стройплощадки было некуда. Раздачу повесток устроили прямо на рабочем месте.

Всеобщая мобилизация на Украине идет уже более двух лет, но особенно активно и жестко мужчин начали отлавливать в конце прошлого года, когда президент Владимир Зеленский заявил о планах набрать в ряды ВСУ еще полмиллиона человек.

Киевские власти последнее время делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Также был разработан новый закон о мобилизации, который предполагает изменения нижней и верхней планок призывного возраста, ужесточение мер за уклонение от мобилизации вплоть до блокировки банковских счетов, а также введение электронных повесток.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украине предсказали мрачное будущее из-за отказа от переговоров.