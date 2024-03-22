Евросоюз не смог утвердить решение по замороженным активам России

Главы стран Евросоюза провели саммит, на котором обсудили использование доходов от замороженных активов России на военную помощь Украине. В итоге в ЕС не утвердили решение. Министрам поручили продолжить работу, сообщили в итоговом документе по встрече.

«Евросовет рассмотрел прогресс по конкретным действиям, направленным на использование непредвиденных доходов от замороженных активов РФ в интересах Украины, в том числе для возможного финансирования военной поддержки. Призывает Совет проработать недавние предложения верховного представителя по иностранным делам, безопасности и Европейской комиссии», — написали в документе.

До этого глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что надеется на то, что лидеры Евросоюза на саммите поручат министрам утвердить предложение по активам России в ближайшие сроки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что канцлер Германии Олаф Шольц придумал, на что потратить доходы от российских активов.