Евросоюз не смог утвердить решение по замороженным активам России

Министры продолжат работу по этому вопросу.
Фото: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth
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Главы стран Евросоюза провели саммит, на котором обсудили использование доходов от замороженных активов России на военную помощь Украине. В итоге в ЕС не утвердили решение. Министрам поручили продолжить работу, сообщили в итоговом документе по встрече.
«Евросовет рассмотрел прогресс по конкретным действиям, направленным на использование непредвиденных доходов от замороженных активов РФ в интересах Украины, в том числе для возможного финансирования военной поддержки. Призывает Совет проработать недавние предложения верховного представителя по иностранным делам, безопасности и Европейской комиссии», — написали в документе.
До этого глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что надеется на то, что лидеры Евросоюза на саммите поручат министрам утвердить предложение по активам России в ближайшие сроки.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что канцлер Германии Олаф Шольц придумал, на что потратить доходы от российских активов.
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