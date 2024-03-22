СМИ узнали, почему Украина хочет отказаться от списка «спонсоров войны»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 19 0

Reuters: Пекин и Париж повлияли на отказ Киева от списка спонсоров войны

СМИ узнали, почему Украина хочет отказаться от списка «спонсоров войны»

Фото: www.globallookpress.com / Hennadii Minchenko

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Тема:
Спецоперация

Неужели здесь опять прослеживается западный след?

Уже совсем скоро Украина может отказаться от ведения списка «спонсоров войны». Об этом сообщили источники агентства Reuters. Они рассказали, что Киев принял такое решение под давлением двух стран.

«Это Китай, но не только», — сказал источник.

Также он намекнул, что Франция давит на Украину из-за списка «спонсоры войны».

В этот перечень киевский режим вносит страны, которые сотрудничают с Россий или ведут на ее территории работу. Большинство фирм китайские, их 14 единиц. Среди них — нефтегазовые CNPC, Sinopec Group, CNOOC, онлайн-ретейлер Alibaba, Китайская железнодорожная строительная корпорация (CRCC), Китайская государственная строительная инженерная корпорация (CSSEC), производитель оборудования для видеонаблюдения HikVision, промышленная группа Kerui.

К тому же, в список попали четыре французских фирмы. Речь идет об Auchan, Leroy Merlin, Yves Rocher, Bonduelle.

Еще в «спонсорах войны» есть американские, немецкие, итальянские и швейцарские организации.

Ранее 5-tv.ru писал, что США предлагают новый вариант помощи Украине.

Тема:
Спецоперация
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