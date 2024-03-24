Forbes: российские беспилотники молниеносно уничтожают лучшее оружие ВСУ

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 47 0

Как отметили в американском журнале, Россия использует особую тактику.

Forbes: российские беспилотники молниеносно уничтожают лучшее оружие ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk

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Тема:
Спецоперация

Российский беспилотные летательные аппараты продолжают наносить потери труднозаменяемым системам ПВО Вооруженных сил Украины, быстро обнаруживая и уничтожая лучшее оружие. Об этом в статье для журнала Forbes написал военный обозреватель Дэвид Экс.

Он отметил, что всего через две недели после того, как ВС РФ поразили две украинские зенитные ракетные установки «Патриот», был ликвидирована и ЗРК NASAMS.

«Украинским командирам должно быть до боли очевидно, что их войска и техника больше не находятся в безопасности в пределах 50 миль (80 км. — Ред.) от линии фронта. Особенно на открытой местности в дневное время», — говорится в материале.

Экс также подчеркнул, что Россия использует тактику «цепочки уничтожения», при которой беспилотники сперва находят цель за линией фронта, а после наносят удар с воздуха или же артиллерией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия нанесла 49 ударов «возмездия» по объектам критической инфраструктуры на Украине.

Тема:
Спецоперация
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