Над Белгородской областью сбиты 22 снаряда РСЗО Vampire

Попытка ВСУ совершить террористическую атаку была пресечена около 17:50.
Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС
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Министерство обороны России сообщило, что 22 снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью.
«Дежурными средствами ПВО 22 реактивных снаряда уничтожены в воздухе над Белгородской областью», - заявили в оборонном ведомстве.
Известно, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена около 17:50.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что при атаке ВСУ на Белгородскую область погиб мирный житель.
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