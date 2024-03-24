Над Белгородской областью сбиты 22 снаряда РСЗО Vampire

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 51 0

Попытка ВСУ совершить террористическую атаку была пресечена около 17:50.

Над Белгородской областью сбиты 22 снаряда РСЗО Vampire

Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Министерство обороны России сообщило, что 22 снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью.

«Дежурными средствами ПВО 22 реактивных снаряда уничтожены в воздухе над Белгородской областью», - заявили в оборонном ведомстве.

Известно, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена около 17:50.

 

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при атаке ВСУ на Белгородскую область погиб мирный житель.

Тема:
Спецоперация
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