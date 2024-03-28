«Ситуация мирная»: японский журналист о реальной обстановке в Мариуполе

|
Евгения Романова
Евгения Романова 86 0

Журналист из Японии Итани: мариупольцы не чувствуют влияния конфликта на жизнь

«Ситуация мирная»: японский журналист о реальной обстановке в Мариуполе

Фото: © РИА Новости / Александр Сухов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Обозреватель между тем отметил, что в городе нет проблем с продуктами.

Жители Мариуполя не чувствуют влияния украинского конфликта на жизнь в городе. Об этом рассказал журналист японского издания Daily Shincho Ирия Итани.

«Пока автор находился в Мариуполе, город подвергся двум обстрелам. Однако жители Мариуполя по-прежнему считают сложившуюся у них ситуацию мирной», — написал он.

Итани отметил спокойную обстановку и отсутствие проблем с продуктами в городских магазинах. Кроме того, прогнозы обозревателя на живущих в городе проукраински настроенных граждан не оправдались.

Мариупольцы ему рассказали о насилии и унижении со стороны ВСУ. Так, например, один из боевиков не выпускал из города женщину с больным ребенком. Ей даже угрожали расстрелом в ответ на просьбы выдать медикаменты.

«Сам конфликт, конечно, продолжается, но для мариупольцев он, похоже, <…> закончился», — подчеркнул Итани.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР), а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре 2022 года на этих территориях референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Ряд стран отказались признавать результаты голосования, а киевский режим продолжил обстрелы жилых районов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что немецкий журналист оценил новые дороги в Запорожской области. Представитель из Германии приехал в Россию в качестве наблюдателя на выборах президента, которые проходили с 15 по 17 марта.

Тема:
Спецоперация
28 мар
«Мир возможен»: Шольц высказался о переговорах по конфликту на Украине
28 мар
Мощь России: Путин посетил Центр боевого применения Минобороны
28 мар
Разведчики отряда «Тигр» уничтожили дроном-камикадзе опорный пункт боевиков ВСУ
28 мар
На раз-два: российские военные подбили танк Abrams под Авдеевкой
28 мар
На Украине заявили, что не смогут восстановить уничтоженные объекты
28 мар
Отличившихся бойцов Росгвардии наградили в ДНР
28 мар
Спецназ отбросил подразделения ВСУ от Белгородской области
28 мар
Скопление боевиков попало под «Град». Лучшее видео из зоны СВО за день
28 мар
Офис Зеленского признал стагнацию ВСУ на передовой
28 мар
Экономическая активность в России превысила достигнутый до СВО уровень
-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
92.59
0.02 100.27
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:02
Новые требования: какие документы нужны для получения водительских прав в 2024 году
11:00
Новая схема: мошенники прикидываются сотрудниками банков в аэропортах
10:44
«Сто процентов пойду»: Дубцова готовится снова лечь под нож хирурга
10:34
Украинские СМИ заявили о взрыве в Одессе
10:10
«Мир возможен»: Шольц высказался о переговорах по конфликту на Украине
10:05
«Инструмент террористов»: в Кремле оценили вероятность блокировки Telegram

Сейчас читают

Александр Окунь: Возможно ли возрождение украинского интернационализма?
В МВД рассказали, как удалось вычислить автомобиль террористов из «Крокуса»
«Нуждаемся в людях»: в Финляндии обеспокоенны опустением городов у границы с РФ
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок