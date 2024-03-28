«Ситуация мирная»: японский журналист о реальной обстановке в Мариуполе

Журналист из Японии Итани: мариупольцы не чувствуют влияния конфликта на жизнь
Фото: © РИА Новости / Александр Сухов
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Обозреватель между тем отметил, что в городе нет проблем с продуктами.
Жители Мариуполя не чувствуют влияния украинского конфликта на жизнь в городе. Об этом рассказал журналист японского издания Daily Shincho Ирия Итани.
«Пока автор находился в Мариуполе, город подвергся двум обстрелам. Однако жители Мариуполя по-прежнему считают сложившуюся у них ситуацию мирной», — написал он.
Итани отметил спокойную обстановку и отсутствие проблем с продуктами в городских магазинах. Кроме того, прогнозы обозревателя на живущих в городе проукраински настроенных граждан не оправдались.
Мариупольцы ему рассказали о насилии и унижении со стороны ВСУ. Так, например, один из боевиков не выпускал из города женщину с больным ребенком. Ей даже угрожали расстрелом в ответ на просьбы выдать медикаменты.
«Сам конфликт, конечно, продолжается, но для мариупольцев он, похоже, <…> закончился», — подчеркнул Итани.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР), а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре 2022 года на этих территориях референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Ряд стран отказались признавать результаты голосования, а киевский режим продолжил обстрелы жилых районов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что немецкий журналист оценил новые дороги в Запорожской области. Представитель из Германии приехал в Россию в качестве наблюдателя на выборах президента, которые проходили с 15 по 17 марта.
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