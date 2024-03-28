Обозреватель между тем отметил, что в городе нет проблем с продуктами.

Жители Мариуполя не чувствуют влияния украинского конфликта на жизнь в городе. Об этом рассказал журналист японского издания Daily Shincho Ирия Итани.

«Пока автор находился в Мариуполе, город подвергся двум обстрелам. Однако жители Мариуполя по-прежнему считают сложившуюся у них ситуацию мирной», — написал он.

Итани отметил спокойную обстановку и отсутствие проблем с продуктами в городских магазинах. Кроме того, прогнозы обозревателя на живущих в городе проукраински настроенных граждан не оправдались.

Мариупольцы ему рассказали о насилии и унижении со стороны ВСУ. Так, например, один из боевиков не выпускал из города женщину с больным ребенком. Ей даже угрожали расстрелом в ответ на просьбы выдать медикаменты.

«Сам конфликт, конечно, продолжается, но для мариупольцев он, похоже, <…> закончился», — подчеркнул Итани.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР), а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре 2022 года на этих территориях референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Ряд стран отказались признавать результаты голосования, а киевский режим продолжил обстрелы жилых районов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что немецкий журналист оценил новые дороги в Запорожской области. Представитель из Германии приехал в Россию в качестве наблюдателя на выборах президента, которые проходили с 15 по 17 марта.