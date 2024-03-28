Песков призвал относиться с осторожностью к публикациям западных СМИ о теракте

|
Евгения Романова
Евгения Романова 121 0

Недавно издание NYT сообщило, что США якобы предоставили России не всю информацию о готовящемся теракте в «Крокус Сити Холле».

Песков призвал относиться с осторожностью к публикациям западных СМИ о теракте

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Российские власти ничего не знают о решении Вашингтона предоставить Москве неполные данные о готовящемся теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Нет, ничего не известно. Но информация New York Times со ссылкой на источники — это информация, к которой надо относиться с большой осторожностью в наше время», — сказал он.

Ранее The New York Times со ссылкой на чиновников из европейских и американских служб безопасности сообщила, что США не предоставили России всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в «Крокусе». По данным газеты, Вашингтон опасался, что Москва узнает о его источниках разведданных или методах.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 143.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО.

Следует отметить, что еще в начале марта посольство США в Москве и диппредставительства других семи стран-союзников Штатов призвали находящихся в РФ граждан избегать мест массового скопления людей, ведь неуказанные экстремисты планируют нападения, в том числе на концерты. 5-tv.ru рассказывал, откуда Америка знала о грядущем теракте в «Крокусе».

На днях глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что допускает причастность Запада и Украины к теракту в «Крокусе». По его словам, устроившие нападение на концертный зал преследовали цель раскачать ситуацию в России. Причем этих злоумышленников, пытавшихся сбежать из РФ, на другой стороне встретили бы «как героев». Следственный комитет РФ намерен заняться расследованием терактов, организованных США против России.

Ранее 5-tv.ru писал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об отсутствии разведданых о теракте в России. Он напомнил о предупреждении Вашингтона о грядущей опасности за неделю до трагедии в Подмосковье.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
28 мар
Один из обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» Исломов обжаловал арест
28 мар
«Это единение, консолидация»: Пригожин заявил о важности акции «Голос мой услышь»
28 мар
Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» действовали под психотропными веществами
28 мар
Агаларов: в «Крокусе» были заперты двери только в служебные помещения
28 мар
В Киргизии призвали граждан не поддаваться на попытки вербовки для терактов
28 мар
Агаларов: окончательного решения по восстановлению «Крокуса» еще не принято
28 мар
Стас Михайлов поддержал акцию «Голос мой услышь» в помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе»
28 мар
Более 70 пострадавших при теракте в «Крокусе» продолжают лечение в больницах
28 мар
«Оказывают убийственный эффект»: кто и чем накачивал стрелков перед терактом в «Крокусе»
28 мар
Люся Чеботина присоединилась к акции «Голос мой услышь» в поддержку пострадавших при теракте в «Крокусе»
+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
92.59
0.02 100.27
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:56
«Вас беспокоят из налоговой»: мошенники придумали новую схему обмана россиян
13:53
Один из обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» Исломов обжаловал арест
13:48
«Это единение, консолидация»: Пригожин заявил о важности акции «Голос мой услышь»
13:40
Песков оценил слова экс-канцлера Германии о помощи в переговорах по Украине
13:31
Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» действовали под психотропными веществами
13:25
Участок трассы «Колыма» перекрыли из-за схода лавины

Сейчас читают

Мужчины стали отказываться уходить в декрет вместо жен
В МВД рассказали, как удалось вычислить автомобиль террористов из «Крокуса»
«Нуждаемся в людях»: в Финляндии обеспокоенны опустением городов у границы с РФ
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок