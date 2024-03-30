Воздух из Африки подарит москвичам майское тепло

Вильфанд: в выходные воздух будет перемещаться с Африканского континента
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В понедельник температура поднимется до 19 градусов тепла. А что дальше?
Жителей Москвы ожидает теплая погода в выходные и в начале следующей недели благодаря воздуху из Африки. В понедельник температура поднимется до 19 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд «Интерфаксу».
«В выходные воздух будет перемещаться с Африканского континента. И это значит, что ночи теплые, заморозков не ожидается. Днем в субботу 11 — 13 градусов, а в воскресенье — 15 — 17. В субботу погода уже не мартовская, а апрельская, характерная для начала второй декады. А в воскресенье погода, характерная для пятой пятидневки апреля», — отмечает он.
В ночь с субботы на воскресенье минимальная температура будет 5— 7 градусов. Кроме того, теплая погода сохранится в Москве до среды.
«Супертеплым ожидается понедельник. Ночные температуры в диапазоне 6 — 8 градусов, днем — 17 — 19. И это уже на уровне рекордных значений. Такая погода уже майская. Погода опережает свой климатической график на 1,5 месяца», — рассказал Вильфанд.
Однако с четверга прогнозируется изменение циркуляции, поэтому температура снизится. Ночные температуры будут около ноля, а днем 7—10 градусов.
По словам эксперта, значительных осадков ждать не стоит, но «до конца рабочих дней недели возможен небольшой кратковременный дождь».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что снег и минусовые температуры ожидаются в Москве в апреле.
- 30 мар
- Снег и минусовые температуры ожидаются в Москве в апреле
- 29 мар
- Москвичам назвали оптимальные сроки смены зимней резины
- 29 мар
- Вильфанд предрек аномальное тепло в Москве в начале апреля
- 28 мар
- Завораживающие кадры: буря из пустыни Гоби накрыла Амурскую область
- 28 мар
- Морозы до 40 градусов ожидаются в ряде регионов России
- 27 мар
- Летящие в Сочи рейсы отправляют на запасные аэродромы из-за метели
- 25 мар
- Прощай, зима: москвичам пообещали летнюю погоду в ближайшие дни
- 25 мар
- Потепление до девяти градусов прогнозируется в Москве 25 марта
- 22 мар
- Первый признак весны: спасатели начали взрывать лед на реках
- 20 мар
- Самый тяжелый день месяца: как пережить мощную магнитную бурю с 20 на 21 марта 2024
Читайте также
66%
0.11 99.53
-0.18
Нашли ошибку?