Видимо, такие аппараты Украине поставили США еще в первые месяцы СВО.

Российские специалисты обнаружили в трофейных украинских FPV-дронах аккумуляторы, которые НАСА использует в марсианской миссии. Об этом сообщил гендиректор Центра комплекса беспилотных решений Дмитрий Кузякин в беседе с РИА Новости.

«Один из первых FPV-беспилотников противника, который нам предоставили, имел такую же аккумуляторную батарею, как и те, что использовались американцами в марсианской миссии НАСА. Видимо, первые FPV-дроны Украина собирала с помощью своих американских «партнеров“», — сказал он.

Предполагается, что первые такие дроны ВСУ хотели применять в зимнее время года, при отрицательной температуре. Найденные в беспилотниках батареи являются очень дорогими, которые обычно не применяются в кустарной технике.

Кроме того, специалисты еще нашли в трофейных дронах алюминиевые сплавы, которые США используют в космической программе. Вероятно, Штаты в первые месяцы вооруженного конфликта поставили Украине FPV-дроны, но у подрядчика других доступных материалов не было.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

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