«Я счастлива»: Краймбрери утерла Бузовой нос новым признанием о романе с Давой

Автор песен буквально светится в отношениях с блогером.

В конце января бывший избранник Ольги Бузовой, блогер Дава четко дал понять, что распространяться о своей личной жизни не собирается. Даже очередной день рождения Манукян отметил в гордом одиночестве, чем спровоцировал возможные слухи о расставании с Краймбрери.

Зато сама певица пооткровенничать о личной жизни любит — причем делает она это не только со сцены, но и в разговоре с прессой.

Не стала исключением и музыкальная премия «Новое радио AWARDS». За кулисами журналисты атаковали певицу вопросами подробностях романа с Давой. Журналисты спросили у певицы, делают ли ее новоприобретенные отношения по-настоящему счастливой. Лукавить артистка не стала.

«Да, я счастлива», — расставила все точки над I она, сообщает The Voice.

По словам певицы, присутствие рядом нужных и правильных людей неизменно сказывается на состоянии и самоощущении. Судя по тому, как за последнее время расцвела сама Мари, сомнений в том, что ее покой оберегает «тот самый», практически не осталось.

Таким образом, всего парой незатейливых слов Краймбрери опровергла слова Бузовой о том, что Манукян не способен сделать девушку счастливой.

Спустя неделю после расставания с блогером, телеведущая обвинила бывшего избранника в абьюзе и заявила, что тот регулярно поднимал на нее руку и подавлял ментально.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова заинтриговала фанатов намеками на свадьбу.