На этот раз все серьезно: Ольга Бузова интригует фанатов намеками на свадьбу

Певица Ольга Бузова часто заявляла о своем желании создать семью. Почему многие заподозрили звезду в подготовке к свадьбе, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Ольга Бузова намекает на скорую свадьбу. Неужели самая завидная невеста российского шоу-бизнеса действительно собралась под венец? Почему она скрывает имя нового возлюбленного? Какими качествами должен обладать мужчина ее мечты? И правда, что теледива готовится стать матерью? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Совершенно не делаю никаких акцентов и не подогреваю никогда слухов. Просто хочется знать, какая дата счастливая, чтобы выйти замуж в этом году. Вот и все», — заявила певица.

Ольга Бузова интригует фанатов. Сначала она попросила подписчиков выбрать ей красивую дату для свадьбы. А потом появилась на мероприятии с кольцом, которое очень напоминает помолвочное. Журналисты спросили звезду о новом украшении.

«Да, оно уже два месяца. Следующий вопрос», — ответила Бузова.

«Я была как раз на премьере, где Оля пришла с этим кольцом. И она все время была с ним. Я думаю, что интригу мы скоро расшифруем», — высказалась актриса Ирина Безрукова.

Вопросы о переменах в личной жизни артистка пресекала. Лишь томно улыбалась и явно давала понять: ее сердце занято. Раскрывать личность счастливчика Ольга отказалась.

«То есть вы думаете, что я никому об этом не сказала, пришла и сейчас вам все расскажу? Вот подловили… Правильно. Надежда, вера и любовь. Это то, что должно присутствовать в каждом человеке. Поверьте мне, если бы я хотела рассказать, я бы уже сделала это», — заявила телеведущая.

Одно ясно наверняка: мужчина, который сейчас находится рядом с Бузовой, не скупится на подарки.

«Бабушка мне всегда говорила: „Олечка, когда будешь выходить замуж, главное, чтобы человек был непьющий и не жаден“. Вы знаете, эти скряги, которые зарабатывают огромное количество, а не могут тебе даже цветочек отправить. Я люблю щедрых людей», — призналась звезда.

Но поклонникам не важно, кто он. Главное, Ольга Бузова снова влюблена. И, кажется, на этот раз все серьезно. Ведь певица так давно мечтала снова надеть белое платье и сказать заветное «да». После расставания с блогером Давидом Манукяном она в каждом интервью жаловалась, как сильно ей не хватает тех самых пресловутых бабочек в животе.

«Хочу любви, хочу семьи. Такой простой, настоящей, обычной, простой, нормальной семьи, где есть мужчина, женщина, планирование, где есть откладывание бюджета, где есть копилочка какая-то совместная, где есть досуг совместный, где есть отпуск хотя бы», — поделилась Бузова.

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От неудач в личной жизни теледива отвлекалась только на работе. Она составила себе график, в котором практически не было выходных. Одни сплошные выступления и съемки в разных уголках Земного шара: ОАЭ, Африка, Китай.

«Китайская кухня мне вообще не зашла. Телефон подносишь и перевод. Обычные слова переводятся с китайского на русский. В общем, болотное дерево, обожженное стручковым навозом. И ты сидишь и думаешь… Мне вставать в пять утра каждый день. У меня желудок должен быть в порядке, поэтому экстремальную пищу я не употребляла», — уточнила звезда.

По словам Ольги Бузовой, познавать культуру других стран, конечно, интересно. Но ей очень не хватало привычных блюд.

«Я, знаете, такой простых желаний человек. То есть мне нравятся супчики стандартные, классические. Я очень скучала по домашней еде, поэтому, поскольку девушка уже на опыте, я всегда в Африку и в Китай беру лапшу быстрого приготовления, потому что хочется бульончик нормальный, не пересоленный, не переперченный», — рассказала теледива.

Но сейчас Ольга, наконец, прилетела в Москву. И хочет немного отдохнуть. Подписчики заметили, что формы обычно стройной звезды, округлились. И начали подозревать, что Бузова готовится осуществить свою самую главную мечту — стать мамой. И проходит гормональную терапию.

«Существуют определенные гормональные препараты, которые могут давать у некоторых прибавку в весе. И реальное снижение фертильности мы все-таки видим в возрасте старше 40 лет. 38 и 39 лет — это прекрасный возраст для рождения ребенка», — объяснила репродуктолог Мария Милютина.

«Я об этом говорила с 22-х лет. И именно в 22 года я уже придумала имена своих детей. Кстати, мои предпочтения не поменялись», — уточнила Ольга Бузова.

Однако все врачебные манипуляции теледива отрицает. Говорит, просто поправилась.

«Вам раскрою небольшую тайну. Для того, чтобы появились дети, нужно заниматься любовью… Эти два ужасных, самых нелюбимых килограмма всегда гуляют по моему телу, к сожалению, поэтому это абсолютно нормально. После 30-ти вообще нужно себя ограничивать в еде и следить за питанием», — сказала звезда.

Бузова заявила: как только в ее жизни случится такое важное событие, как беременность, она не станет об этом молчать. И обязательно поделится своим счастьем с поклонниками.