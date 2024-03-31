В Дагестане нашли преступников после усиления безопасности из-за теракта в «Крокусе»

Теракт в Подмосковье произошел 22 марта, в результате которого, по последним данным, погибли 144 человека.

Правоохранители смогли задержать преступников в Дагестане после усиления безопасности из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Меликов.

«Трое подозреваемых задержаны… Выявление преступников произошло в том числе в рамках усиления безопасности после теракта в Подмосковье», — написал он.

Меликов подчеркнул, что в ходе контртеррористической операции пострадавших среди мирных жителей и правоохранителей нет. Он поблагодарил ответственные службы за успешно проведенную КТО.

Режим КТО был введен в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и Каспийске. К настоящему моменту его отменили. Утром 31 марта ФСБ России заблокировала террористов в квартирах в Махачкале и Каспийске. Жители прилегающих к месту проведения операции домов были эвакуированы.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале «Крокуса» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, количество пострадавших выросло до 551. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. Как позже заявили в СК РФ, предполагаемые террористы должны были прибыть в Киев и получить обещанное им вознаграждение.

Всего по делу о теракте были задержаны 12 человек, девять из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru писал о задержании троих преступников в Дагестане, собиравшихся совершить теракт. В ходе осмотра мест задержания преступников были найдены автоматическое оружие, боеприпасы к нему и СВУ.