Путин выступил на коллегии МВД: главные заявления

Россия обязательно доберётся до всех заказчиков теракта в «Крокусе». Об этом Владимир Путин заявил сегодня, выступая на расширенном заседании коллегии МВД. Президент отметил, что наша страна заплатила очень высокую цену. Сейчас идет проверка всех структур, которые отвечали за безопасность «Крокуса». Также Владимир Путин потребовал кардинально изменить подход к миграционной политике страны. И обозначил требования для мигрантов. Какие — расскажет корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Владимир Путин обозначает фронт работ для МВД: борьба с экстремизмом, с наркоторговлей, торговлей людьми. Организованная преступность границ не признает. Более того, бандитов используют иностранные спецслужбы для борьбы с Россией. Как в случае с терактом в «Крокус Сити Холле».

«Важно установить не только непосредственно исполнителей, но и все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния. Заказы преступления за деньги не единичны», — подчеркнул Владимир Путин.

Что точно нужно сейчас, это активное взаимодействие всех силовиков. И здесь роль МВД особенно важна. Цель террористов — попытаться расколоть Россию.

«На недавних коллегиях ФСБ и Генеральной прокуратуры обращал особое внимание на необходимость эффективной борьбы с любыми экстремистскими проявлениями. Вы знаете, что питательная среда для такой экстремистской деятельности, да и просто откровенной уголовщины, это во многих случаях нелегальная миграция и идеологическая накачка разного рода лжепроповедников и интернет-сайтов. Вместе с этим недопустимо, хочу подчеркнуть, использовать недавние трагические события для провоцирования национальной розни», — отметил глава государства.

Посеять раздор не получилось. Россияне мудрее любых провокаций. Но подходы к миграционной политике нужно менять, говорит президент.

«Когда начинаешь разбираться в обстоятельствах того или иного дела, конкретного преступления, оказывается, что человек попал в Россию без особых проблем. Прошел все формальности, оформил трудовой патент, имея зачастую за спиной целый букет правонарушений. Причем иногда и злостных. Затем он подает заявление на гражданство. Здесь необходимы современные цифровые электронные базы биометрических данных», — объяснил президент.

По сути, у экстремизма нет национальности. Преступниками управляет жажда наживы и ненависть. Они используют весь доступный арсенал. А это не только оружие, но и дезинформация, дискредитация. Поэтому МВД работает на предупреждение как «на земле», так и в информационной сфере.

«Приоритетная задача — противодействие экстремизму, нейтрализация деятельности радикальных структур. Предупреждение конфликтов на этнической и религиозной почве. Полицией вскрыты ячейки украинского „Правого сектора“*, а также пресечено функционирование ряда запрещенных религиозных объединений», — отметил Колокольцев.

Борьба с экстремистами не прекращается ни на минуту в новых регионах. Там своя специфика. Резонансное задержание в Херсонской области. Оперативники обнаружили настоящий арсенал — ящики с боеприпасами для гаубиц и танков, гранатами. Сейчас главная задача в четырех новых субъектах — наладить работу органов власти.

«Подразделения органов внутренних дел сформированы во всех новых субъектах федерации. По вашей работе люди во многом судят о силе российского закона. И это огромная ответственность. Уже более трех миллионов 200 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей получили паспорта граждан РФ», — привел статистику президент России Владимир Путин.

О болевых точках, уже в масштабах страны, говорит статистика: на треть выросло число преступлений, которые совершены с помощью IT-технологий. Больше 100 тысяч кибербандитов удалось вычислить. Выросло число ДТП — 14,5 тысячи человек погибли на дорогах. Значит, к этому нужно повышенное внимание полиции.

«Расширенное заседание коллегии МВД — это не только подведение итогов, но и постановка задач на будущее. Ведь ситуация на земле постоянно меняется. И нужны новые решения», — обратил внимание на месте событий обозреватель Николай Иванов.

Владимир Путин резюмирует коллегию: расхлябанности и самоуспокоенности быть не должно. Вызовов много.

«После развала СССР наши геополитические недоброжелатели, безусловно, поставили перед собой цель доразвалить то, что еще осталось от исторической России. То есть доразвалить ее ядро, собственно Россию, Российскую Федерацию. Подчинить все, что останется, своим геополитическим интересам. Уверенно говорю об этом как бывший директор ФСБ, как бывший секретарь Совета безопасности, а потом и верховный главнокомандующий», — напомнил Владимир Путин.

Одни страны стремятся к реваншу за поражение в конфликтах прошлого. Другие — хотят сохранить ускользающую гегемонию.

«Видимо, кто-то посчитал нашу с вами страну слабым звеном. Ошибаются. И, на мой взгляд, уже многие поняли, что ошибаются. Этого никогда не было, никому это не удавалось. Этого не будет, и никому не удастся этого сделать», — подчеркнул российский лидер.

Задача МВД в этих условиях — обеспечить нормальную жизнь для рядового гражданина, а самим сотрудникам быть в боевой готовности каждую секунду.

* — запрещенная в России экстремистская и террористическая организация