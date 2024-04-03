Сама уже не справляется: отекшей Бузовой потребовалась помощь после отпуска

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 37 0

Ольга Бузова обратилась к специалистам из-за сильных отеков

Сама уже не справляется: отекшей Бузовой потребовалась помощь после отпуска

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Тема:
Ольга Бузова

С этой проблемой певица сталкивается часто.

Поющая телеведущая Ольга Бузова пожаловалась на последствия после отдыха в Таиланде. Знаменитость хотела насладиться коротким отпуском, а взамен получила большие отеки и сгоревшую на солнце кожу.

«Сегодня на завтрак только два яйца и кусочек сыра. Завтра важные съемки, а я жутко отекла. В Таиланде очень много пила жидкости и плюс перелет… Чувствую, что вода не уходит, поэтому пошла на процедуры», — написала звезда в соцсетях.

Ольге пришлось обратиться за помощью к профессионалам, чтобы избавиться от отеков. Для этого она выделила целый день. Знаменитость добавила, что часто страдает от отечности. Поэтому так ценны дни, посвященные уходу за собой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ольга Бузова интригует фанатов намеками на свадьбу. Сначала она попросила подписчиков выбрать ей красивую дату для свадьбы. А потом появилась на мероприятии с кольцом, которое очень напоминает помолвочное. Все подробности — в нашем материале.

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