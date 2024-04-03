«Запросы были»: в Бразилии заняли однозначную позицию по военной поддержке Украины

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 28 0

Bloomberg: Бразилия отказалась оказывать военную помощь Украине

«Запросы были»: в Бразилии заняли однозначную позицию по военной поддержке Украины

Фото: HANNIBAL HANSCHKE / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Какое решение приняли власти латиноамериканской страны?

Власти Бразилии отвергли просьбы Украины по поставкам боеприпасов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления европейских и бразильских чиновников.

По данным СМИ, поток западной военной помощи киевскому режиму резко сократился: лидеры стран все неохотнее отзываются на нужды Украины, среди тех, кто так и не принял решение по закупке снарядов, есть даже прежде «верные» Великобритания и Япония. А кто-то и вовсе занял однозначную позицию.

«Бразилия отвергла запросы союзников поставить боеприпасы для Киева», — говорится в материале.

Авторы статьи подчеркивают, что никаких финансовых обязательств касательно помощи Украине на себя пока не взяли Испания и Франция, несмотря на довольно воинственные заявления Эммануэля Макрона об отправке на помощь ВСУ уже не оружия, а западных военных.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

В последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названы реальные сроки, когда армия Франции может оказаться на Украине.

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