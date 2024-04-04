Белый дом не готов возобновить экспорт СПГ в обмен на помощь Украине

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 0

Администрация Джо Байдена считает, что республиканцы все равно должны одобрить пакет финансовой помощи киевскому режиму.

Белый дом не готов возобновить экспорт СПГ в обмен на помощь Украине

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Правительство США не готово пересмотреть решение американского президента Джо Байдена о приостановке заключения новых контрактов на экспорт сниженного природного газа (СПГ) в обмен на помощь Украине, которую должен согласовать Конгресс страны. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.

Прежде сообщалось, что в Вашингтоне задумались о снятии запрета на экспорт СПГ, чтобы добиться согласования нового пакета помощи для Киева.

«Сообщения… не соответствует действительности», — сообщила Карин Жан-Пьер.

По ее словам, Байден поддерживает приостановку выдачи разрешений на экспорт СПГ. Жан-Пьер подчеркнула, что администрация президента считает, что республиканцы все равно должны поддержать законопроект о помощи Украине.

Байден поставил на паузу одобрение новых контрактов на экспорт СПГ в конце января, аргументируя это тем, что стоит проанализировать, как отрасль влияет на энергетическую безопасность страны и окружающую среду. За свое решение он подвергся критике со стороны республиканцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что Блинкен сделал заявление об отправке войск США на Украину.

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