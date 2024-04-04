«Мечтать не вредно»: Лавров ответил Зеленскому на слова о возвращении к границам до СВО

|
Евгения Романова
Евгения Романова 34 0

Лавров о словах Зеленского про границы Украины: «Мечтать не вредно»

«Мечтать не вредно»: Лавров ответил Зеленскому на слова о возвращении к границам до СВО

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Заявления главы киевского режима выглядят жалко, отметил министр.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского про мирные переговоры в случае выхода ВСУ на границы, которые существовали до 2022 года. В беседе с журналистами он заявил, что мечтать не вредно.

«Мечтать не вредно. Смешно, это производит жалкий вид», — сказал Лавров по итогам встречи с иностранными послами, посвященной ситуации на Украине.

В конце марта Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры с Россией могут начаться даже без возвращения Незалежной к границам 1991 года. Он также отметил: Москва якобы будет готова к диалогу в случае выхода ВСУ на границы, существовавшие до начала спецоперации.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал об оценке Лаврова насчет ситуации вокруг Украины. В частности, министр заявил, что она является патовой, но не из-за России. Москва готова к переговорам на основе баланса интересов в сфере безопасности, но следующий ход не за ней, подчеркнул он.

Тема:
Спецоперация
4 апр
«Основные преимущества»: на Западе признали превосходство российской артиллерии в зоне СВО
4 апр
Лавров назвал патовой ситуацию на Украине: «Не мы ее загнали»
4 апр
«В мире нет противодействия»: в Британии оценили возможности ракеты «Циркон»
4 апр
Вопреки сложностям: Путин исключил переход экономики России на военные рельсы
4 апр
Российские войска сбили украинский Су-27 под Краматорском
4 апр
Песков перенаправил в Минобороны РФ вопрос о переговорах по Украине
4 апр
«Главное послание»: на Украине пообещали не «испортить вечеринку» в честь основания НАТО
4 апр
«Отношения скатились»: в Кремле заявили о прямой конфронтации НАТО и России
4 апр
ВС РФ уничтожили беспилотный катер ВСУ на побережье Херсонской области
4 апр
«Вскоре придется»: в США назвали страны, которые готовят войска для отправки на Украину
+16° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
92.53
0.24 99.41
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:22
«Речь о будущем страны»: в пяти регионах России открылись новые молодежные центры
17:14
«Осложнение»: Яна Рудковская лишилась голоса из-за нового странного вируса
17:13
«Мечтать не вредно»: Лавров ответил Зеленскому на слова о возвращении к границам до СВО
17:06
«Десятки случаев вне закона»: чего ждать россиянам, решившим посетить Олимпиаду в Париже
16:58
Опасный отдых: в Ярославской области группу рыбаков унесло на льдине
16:52
Генпрокуратура РФ опровергла сообщения о приостановке работы предприятий «Макфы»

Сейчас читают

Кустурица рассказал о планах снять три фильма по Достоевскому, Гоголю и Толстому
Соцфонд сообщил о поступлении россиянам денег на карты «Мир» 3, 5 и 8 апреля
Совместное дыхание: Хабенский назвал зрителей МХТ Чехова любопытными
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок