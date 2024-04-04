«Мечтать не вредно»: Лавров ответил Зеленскому на слова о возвращении к границам до СВО

Заявления главы киевского режима выглядят жалко, отметил министр.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского про мирные переговоры в случае выхода ВСУ на границы, которые существовали до 2022 года. В беседе с журналистами он заявил, что мечтать не вредно.

«Мечтать не вредно. Смешно, это производит жалкий вид», — сказал Лавров по итогам встречи с иностранными послами, посвященной ситуации на Украине.

В конце марта Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры с Россией могут начаться даже без возвращения Незалежной к границам 1991 года. Он также отметил: Москва якобы будет готова к диалогу в случае выхода ВСУ на границы, существовавшие до начала спецоперации.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал об оценке Лаврова насчет ситуации вокруг Украины. В частности, министр заявил, что она является патовой, но не из-за России. Москва готова к переговорам на основе баланса интересов в сфере безопасности, но следующий ход не за ней, подчеркнул он.